紅色警報！　人造衛星降落地球！　大家小心！｜刁佬

刁佬雖然係一個中佬，但係同好多小朋友一樣，對浩瀚嘅宇宙有莫名嘅熱愛，所以先到會特別留意洲際航天科技 (1725，前稱香港航天科技集團有限公司)，連續數期刁佬都同大家跟進洲際航天科技嘅動向，只係出於個人興趣，千祈唔好以為刁佬特別針對佢。一間上進到上太空嘅本土科技公司，成功由原本佈局中港同胞，進而董事局內囊括香港各大退休高官，後來更立足香港衝出亞洲，管理層甚至涵蓋中東王子及歐洲天文學家，人才鼎鼎，風頭一時無兩。最近被聖約翰大廈追討欠租，之後更連名都改埋，睇嚟呢枝洲際導彈真係射上高空就爆散。

洲際航天科技副主席古嘉利曾任財經事務及庫務局副秘書長，過往在不少媒體訪問中大讚港產人造衛星，又話要實現香港「新型工業化」，仲提到「香港航天科技集團（現稱洲際航天科技）亦擬打造自家星鏈，包括服務大灣區的『金紫荊星座』，用以配合未來智慧城市發展，更會打造『極光星座』，為非洲落後地區提供網絡服務。」，真係抱負遠大，宅心仁厚，為國家、為非洲朋友、更為蒼生謀福利。古小姐曾任政府財金高位，站得高睇得遠，見識與眾不同，不但全力宣傳洲際航天科技，更加引薦各方好友入局，雖然有啲達官貴人比較忙，無法兼顧個人業務已經跳出呢艘太空船，不過仍餘下林家禮及古女士，呢位為公司仆心仆命嘅首席公關理應居功厥偉，點知最近古小姐同洲際航天科技都反埋面。

根據2024年6月14日的通告，集團稱執行董事及董事會副主席古嘉利將於6月25日股東周年大會後退任，古嘉利則認為，公司已終止其委任，並向公司發出一份有關其卸任執行董事及董事會副主席的函件。在通告中亦表示古嘉利認為自己係比上市公司炒，所以需要俾代通知金，無被計足糧，但洲際航天科技話古小姐已經完成任期內的工作，亦已計足哂人工畀佢。總之口同鼻拗，不過古小姐在年報中顯示2023年的年薪大約為250萬人民幣，所以大家爭拗嘅數字應該有限，搞到要出公告，相信因為傷咗和氣。

由各位前高官合力搭棚發射太空船，到現在引入中東王子及歐洲天文學家，公司前途一片欣欣向榮，雖然疑似欠租拖糧，不過亦無阻勇敢嘅太空戰士衝出嚟承接洲際航天科技，6月14號集團宣佈獨立第三方「任然」斥資約3,200萬元以每股1.01元承配3,180萬股，公司雖然舊年流動資產遠超流動負債，財政狀況及持續經營能力等，均受到各方擔心及關心，不過有人嘅地方就有江湖，有夢嘅地方就有勇士上太空，刁佬喺市場見到，只要公司股票折讓夠大，一樣有人參與配股，太空勇士一飛沖天嘅吸引力認真厲害。

不過話時話，今次配股扣除費用，洲際航天所得嘅只係大概3,180萬，真係唔知夠畀幾多個月租金同出糧，更加唔好講夠比油錢上太空。睇開刁佬專欄的朋友，紅色警報！小心！ 太空勇士嘅飛船可能因為唔夠油上唔到太空，人造衛星隨時跌落地球！請各位讀者小心個人財產，尋找安全地方躲避，大家散開！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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