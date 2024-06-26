香港電訊擬售Regional Link Telecom Services權益　作價68億

香港電訊 （6823）、電訊盈科（0008）公布，香港電訊間接全資附屬公司與投資者﹙Magic Investment Bidco Limited﹚訂立買賣協議，同意以8.7億美元（約67.9億港元）總代價出售40% Regional Link Telecom Services Holdings Limited 權益。

於完成後，Regional Link Telecom Services將仍是香港電訊和電訊盈科的間接附屬公司。

交易將以現金結算，所得款項將用作一般公司用途，包括償還債務。

香港電訊表示，交易可讓公司透過引入投資者作為長期合作夥伴釋放其廣泛無源網絡業務的價值，並與投資者分擔與進一步擴展網絡基建以支持業務增長相關的未來資本開支。Passive Netco將與香港電訊和投資者攜手，擴展其無源基建業務，以支持新的服務項目推出，並拓展至新的地區。

另外，交易將使香港電訊得以加強資源，以提升及擴闊其提供予消費者的服務項目，特別在輔助數碼化時尚應用領域，並向企業客戶提供創新及先進的技術方案。

Magic Investment Bidco Limited 由招商局資本獨家管理及控制。