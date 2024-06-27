港股半日瀉368點　逼250天線　小米康師博挫逾7%｜持續更新

投資者等待美國本周稍後公布的通脹數據，料對息口走勢有啟示。港股則繼續在萬八點左右波動，七一回歸會否「送大禮」以至三中全會否有刺激經濟大政策，正左右港股短期走勢。



12:23 港股逼近250天線

港股半日大瀉逾300點，逼近250天線﹙約17544點﹚！恒指午間收報17721點，挫368點或2.04%；國指報6334點，挫142點或2.21%；科指報3598點，挫91點或2.48%。大市成交額528億元。

小米大瀉7.63%，報16.46元，為表現最差藍籌。另外，康師博及農夫山泉﹙9633﹚分別瀉7.17%及6.49%。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚瀉2.9%、阿里巴巴﹙9988﹚挫1.99%、騰訊﹙0700﹚挫1.46%。

上午僅5隻藍籌逆市升，比亞迪電子(0285)升2%表現最好。

11:15 港股瀉逾300點

港股跌勢加深至逾300點。恒指現報17743點，挫346點或1.91%；國指報6343點，挫133點或2.06%；科指報3609點，挫80點或2.18%。大市成交額448億元。

康師博﹙0322﹚挫5.97%、小米﹙1810﹚挫5.94%，為表現最差兩隻藍籌。

另外，信義玻﹙0868﹚及農夫山泉﹙9633﹚亦瀉逾半成。

09:30 港股低開過百點

港股低開過百點。恒指開報17946點，挫143點或0.8%；國指報6426點，挫50點或0.79%；科指報3666點，挫23點或0.63%。大市成交額14億元。

申洲國際﹙2313﹚低開2.29%，為表現最差藍籌。