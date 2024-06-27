LME研於港設金屬倉庫　透露三大階段佈局　最難克服呢樣挑戰

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）今日（27日）出席LME亞洲金屬研討會，其表示擬在香港設立首個金屬交割倉庫，將分為三個階段開展，目前已經開啟首階段動作，即與第三方專業機構溝通，研究法律合規等可行性。



張柏廉表示，香港是全球物流業務的重要司法轄區，且可以高效聯通中國內地，今年其關注的主題正是構建市場之間的聯動性，不過問及在港建立倉庫的挑戰，其直言現合規階段料無問題，不過步入第二階段後，港土地成本及租金高昂，就需再綜合評估。



張柏廉表示，目前已經開啟第一階段在香港設立金屬倉庫工作。（資料圖片）

已開啟首階段工作 委託三方研究可行性

張柏廉表示，目前已經開啟第一階段在香港設立倉庫工作，即商討法律合規事宜。其稱已經與第三方專家合作，論證在倫敦進行的交易合約，但在作為實際倉儲位置的香港擁有了金屬所有權，但暫時沒有明確的時間進程，因為是一個迭代（iterative)的過程，目前預估仍需要幾個月的時間，希望在今年較晚的時候，可以有進度更新。

此外，其表示LME既有經營倉庫，亦有部分為許可管轄。集團旗下仍有多個倉庫運營商，因此第二階段為令倉庫運營商依照需求，找到他們需要的土地、需要的設備等。LME旗下倉庫運營商有部分已經在港運營，雙方私下曾非正式討論過在港建立倉庫的計劃，得到了許多運營商的支持。第三階段則尚未知具體動作，將取決於首階段的後續進程。

張柏廉稱香港作為一個高度發達城市，土地成本高昂。（資料圖片）

首階段料問題不大 惟憂港土地成本高昂

問及目前面臨的最大挑戰，張柏廉表示，預計首階段不會有太大的問題，倫敦與香港的法律均悠久健全可互通。

不過在第二個階段內，建立倉庫始終是一種經濟行為，需要考慮成本和租金，他形容稱，香港作為一個高度發達的成功城市，土地成本高昂，這也是在港建立倉庫所面臨的大問題。不過其坦言，喜愛香港的原因就在於得到了許多的歡迎和支持，其中包括來自大宗商品協會、以及官方部門等。

張柏廉形容香１港為全球物流重要地。（梁鵬威攝／資料圖片）

讚港為全球物流重要地 聯通內地雙向受惠

張柏廉形容，香港是全球從事物流業務的重要司法管轄區，更可聯通中國內地。他舉例，銅價今年極具吸引力，當攀升至每公噸11000美元時，中國內地的金屬持有者，無疑渴望交付金屬給LME，但如果裝船運輸，會增加額外的複雜性及成本，但如若可直接交付給倉庫交割，將最大程度獲利。

而且，此種獲利雙向惠及，中國內地也會進口許多精煉金屬產品，由銀行完成儲存和融資，銀行將對其放貸，直到需要金屬來完成業務。因此如果香港擁有金屬倉庫，則運營商可以將金屬存入倉庫，以便於從銀行獲利，一旦中國市場需要，開放進口套利的渠道，則從倉庫取出至完成報關稅務，最後至於消費者網站，幾乎在一夜之間可完成。

陳翊庭指，綠色科技、能源轉型是全球產業升級的新趨勢。（資料圖片）

LME擬拓亞洲倉儲容量 籲構建市場聯動性

張柏廉又稱，LME目前在亞洲的倉庫網絡已經覆蓋南韓、日本、台灣、新加坡、馬來西亞，全球共有32個倉庫，亞洲及中東就有10個。不過回顧過去數年間，亞洲市場處理金屬流動能力需提升。其舉例稱疫情期間，以及經濟衰退時期，金屬就會流入倉庫，因此需要確保建立足夠的倉庫容量，且今年的關注主題是構建市場之間的聯動性。

港交所行政總裁陳翊庭也指，綠色科技、能源轉型是全球產業升級的新趨勢，金屬是其中的核心，這也是金屬行業可擁有的新機會。