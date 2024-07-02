羅兵咸：港上半年IPO集資額年跌27%　料下半年有50億大型新股上市

本港IPO市場活動持續放緩，羅兵咸永道公布上半年香港市場總集資額為131億元，按年跌27%。該行預料，今年下半年將出現集資逾50億元大型IPO來港上市，並料全年有約80間公司來港上市，其集資金額能達700至800億元。



羅兵咸指出，在上半年本港共有30家新股上市，當中有29家在主板上市和1家GEM板上市公司，較去年同期下降9%。當中主板以資訊科技及電訊服務為主，佔41%；工業及材料和零售、消費品服務則分別佔 21%。

料全年本港IPO集資額達800億元

該行續指，現時已有逾100家公司向港交所遞交上市申請，並對下半年本港IPO市場持謹慎樂觀態度，預計會出現超過50億元大型IPO來港上市。此外該行估計在今年全年將有約80間公司來港上市，集資金額有機會達700至800億元，當中來自資訊科技及電訊服務、人工智能及零售、消費品及服務相關的行業板塊將會是市場焦點 。

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，隨著利息隨著利率見頂，下半年息率有望下調，香港IPO市場有機會迎來復甦。他補充，新推出的《第18C章》上市機制，有助於高增長的科技公司與投資者對接，能為其帶來新機遇。