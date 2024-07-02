OneDegree︰上半年寵物保險收入增四成　擴保三種寵物危疾

虛擬保險公司OneDegree今年5月升級其全港唯一寵物CEO Plan，將尊寵計劃的年度保額上限提升至10萬元，同時加入附加保障，為癲癇、四肢癱瘓或髕骨脫臼移位3項寵物危疾提供現金保障，為首間保險公司為提供相關保障。



OneDegree副行政總裁周美華表示，自5月底試行升級寵物CEO Plan，在未有進行市場推廣的情況下，已有高達五分之一的投保人選擇為毛孩寵物危疾附加保障，試推首日更有高達六成的寵物主人，選擇寵物危疾附加保障。

周美華表示，上半年公司寵物保險業務收入按年增約40%。公司過往曾想多線發展業務，但發現疫情後本港寵物數量上升，市場對寵物保險需求大增，因此積極拓展寵物保險業務，目前佔整體生意比例已達90%。

不少主人視寵物如愛子。（資料圖片／余睿菁攝）

OneDegree指，寵物危疾附加保障推出首天，已有61%首次投保全港唯一寵物CEO Plan的寵物主人選擇相關附加保障。截至2024年6月30日，平均選擇寵物危疾附加保障的比例於新保單之中高達30%，6月寵物CEO Plan網頁的瀏覽數量也較5月增34%。

在選用寵物危疾附加保障的客戶中，最大部分投保保障最足的「尊寵計劃」，達62.5%，為貓貓投保寵物危疾附加保障的客戶較多，佔 54.6%，為狗狗投保的則佔 45.4%。另外有25.9%寵物年僅一歲，若以1至3歲的寵物計，亦佔投保寵物危疾附加保障寵物59%。較為年老的寵物亦同樣得寵物主人寵愛，有3%投保寵物危疾附加保障的寵物達9歲高齡。