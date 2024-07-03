「攜手共進 築夢未來」深港慶祝香港回歸27周年文藝展演舉行

7月1日至2日，「攜手共進 築夢未來」深港慶祝香港回歸祖國27周年文藝展演在香港新界舉行。兩場活動共吸引來自深港兩地的2,000餘名觀眾參加。



7月2日，第二場文藝展演在香港新界大埔亞洲電視台演播大廳舉行。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室新界工作部部長李薊貽，香港特區政府民政及青年事務局副局長梁宏正，全國政協常委、香港廣東社團總會主席龔俊龍，羅湖區委書記范德繁，深圳市委宣傳部常務副部長曾相萊，以及港區全國人大代表召集人、新界社團聯會會長陳勇等參加活動。

文藝展演分為《紫荊花開》、《攜手同行》、《萬象更新》、《共譜華章》四個章節，節目均經過精心設計，邀請到香港、深圳兩地的多位歌手、藝術團體參與演出，凝聚了深港藝術的精髓，展現深港文化的獨特魅力。

活動現場，深圳市羅湖區文學藝術界聯合會與香港新界社團聯會簽訂交流合作協議。

香港特區政府民政及青年事務局副局長梁宏正在致辭中說，深圳和香港均擁有深厚的文化底蘊，兩地文化持續互相影響，藝術交流不斷碰撞。希望借此文藝展演契機，加強兩地文化交流，進一步豐富深港人民文化生活。

「粵港澳大灣區空間無限，潛力無限。深圳將借此展演為契機，以文藝新擔當新作為，攜手香港書寫大灣區文化事業發展新篇章。」深圳市委宣傳部常務副部長曾相萊說。

羅湖與香港一河之隔，地緣相近、人文相親、經濟相融，是香港同胞社會認同度最高的城區。如今，每天經羅湖、文錦渡、蓮塘三個口岸過關的人流量超20萬，約佔深圳全市的一半；常住羅湖的香港居民近4萬，是深圳港人居住最集中的地區；在羅湖的港資企業超過7600家，是羅湖外資第一來源地，佔比超過九成。

現場，羅湖區委書記范德繁表示，希望兩地以文為媒，攜手舉辦更廣領域、更深層次的文化交流活動，推出更高水準的文藝精品。以文為介，攜手推進基建交通「硬聯通」、規則機制「軟聯通」，以及深港人民「心聯通」，在口岸基礎設施改造、過境土地開發、便利跨境支付等方面開展更多務實合作。以文為橋，攜手搶抓粵港澳大灣區建設機遇，在經貿合作、產業發展等領域深化合作。

在推動與香港交流交往互惠互融方面，羅湖今年將繼續辦好深港交流品牌活動，如高標準舉辦「羅湖深港文化月」系列活動，推出「聲生不息、光影再現」香港音樂影視文化周等，進一步彰顯深港人文共情。

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