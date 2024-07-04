特許公認會計師公會周年研討會　集思廣益助發掘新興機會

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會2024年度周年研討會於上星期六（6月29日）結束，以「提振信心．拓展香港新視野」為題，聚焦全球的潛在經濟機遇、香港在區域生態系統的獨特角色、香港專業服務的價值等熱門議題。

ACCA香港分會會長傅振煌表示，今年ACCA周年研討會的主題是「提振信心．拓展香港新視野」。信心對社會繁榮發展的重要性不言而喻，而「信」字由「人」字及「言」字組成，要有信心，就需要聚集更多人進行討論。今年的研討會有過百位嘉賓及會員聚首一堂，集思廣益，發掘新興機會，鞏固香港的競爭力，為經濟發展提供動能，推動高質量及可持續發展。

香港總商會主席陳瑞娟於開幕致辭則稱，面對全球政經格局的複雜多變，香港疫後經濟復蘇面臨挑戰，市民消費和企業信心受挫。然而，在 「一國兩制」的堅實基礎下，香港擁有背靠祖國、面向世界的獨特優勢。在新全球化格局下，香港需積極融入粵港澳大灣區，抓住「一帶一路」機遇，發展新產業、開拓新市場，運用新思維，加強與內地經貿合作，共同打造世界級城市群。特區政府正推動盛事經濟，開拓東南亞及中東新興市場，為香港注入新動力。同時，香港應充分發揮「八大中心」定位，增強科技創新實力，為粵港澳大灣區及國家高質量發展貢獻力量。

麥肯錫資深董事兼大中華區主席倪以理於主題演講指出，現時地緣政治局勢緊張，宏觀經濟格局改變，香港專業金融服務中心的領導地位變得至關重要。國家持續發展，粵港澳大灣區邁向一體化，為香港提供龐大機遇，未來仍然掌握在我們手中。「我們必須加大科技、創新、藝術文化、學術和實體連繫等熱門領域投資，要清楚確認相關投資舉足輕重，會成為推動未來經濟發展的引擎。」