中銀香港「理財TrendyToo」搶攻今個夏天

中銀香港年輕品牌「理財TrendyToo」與一眾年輕人「拍住上」，今個夏日齊齊Trendy Together，同大家一齊挑戰做「第一」！年度大搞作「追求第一 ‧ 力拼最大」更邀請一班後生仔女攜手挑戰破健力士世界紀錄創舉！



齊齊破世界紀錄！兼贏取雙人來回亞洲LEGOLAND®入場門券連機票

「理財TrendyToo」客戶由即日起至7月14日，透過中銀香港手機銀行或BoC Pay「轉賬/轉數快」功能，轉賬最少港幣1元予第三方賬戶一次，並於「給收款人的訊息」欄位輸入「LEGO22」，即可登記參加推廣活動。

成功登記並完成指定理財任務的客戶，更有機會參加「力拼第一」Master Class，與本地唯一樂高®專業認證大師洪子健，一齊以LEGO®積木拼砌傳世名畫《清明上河圖》，打破健力士世界紀錄「最大的LEGO®立體情景模型」的稱號！

客戶同時有機會參加「樂GO旅遊大抽獎」，贏取價值HK$15,000旅遊禮品卡，換取雙人來回亞洲LEGOLAND®入場門券連機票！

*指定理財任務如下：

齊玩「力拼TrendyGOAL」AR遊戲，贏「磚」屬獎賞

即日起至7月14日，每日登入遊戲及解鎖不同任務，收集磚塊即有機會贏一系列豐富獎賞！唔好錯過「每日任務」及「激賞星期五」的一系列AR小遊戲及更多精彩內容！

•「力拼TrendyGOAL」AR 遊戲獎賞如下：

立即Follow「理財TrendyToo」Instagram (@TrendyTogether22) 睇更多至Trendy理財資訊及最新活動詳情：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/lego_tc.html。

1.「理財TrendyToo」客戶指於2024年5月31日至7月14日年齡介乎18至35歲之間（包括18 和35歲）的「智盈理財」或「自在理財」客戶。

2. 有關「理財TrendyToo」的「追求第一 ‧ 力拼最大」及「力拼TrendyGOAL」推廣活動詳情，請瀏覽：https://www.bochk.com/dam/more/trendytoo/lego_tc.html

3. 優惠受條款及細則約束。

4. 外幣買賣及投資涉及風險

5. 提示：借定唔借？還得到先好借！

6. 儲值支付工具牌照編號：SVFB072

（資料及相片由客戶提供）