日央行未來2日將與市場人士舉行會議　就削買債計劃聽取意見

日本央行早前公布會在本月的議息會議，公布削減買債方案細節。日本央行會在未來2日與市場人士舉行會議，就本月底公布的縮減買債計劃聽取意見，以評估實際可行步伐。



日本央行金融市場部將舉行三場會議，與來自銀行﹑證券公司及為金融機構買債公司交流。報道引述知情人士指出，央行官員對聽取市場意見更感興趣，而非圍繞減少買債的選項進行討論。

NLI Research Institute高級金融研究員福本勇樹指出，對日本央行而言，關鍵是希望聽取及收集市場人士當局尚要多大規模買債，方可以緩解擔憂的信息。

日本央行行長植田和男早前曾指出，央行會就減少買債規模聽取市場意見。（Reuters）

觀察人士料買債規模將降至5萬億日圓

日本央行行長植田和男早前指出，當局削減買債的規模相當大，可是具體金額及框架將聽取市場參與者意見基礎上確定。

上月《彭博》一項調查顯示，央行觀察人士預測當局將目前每月買債6萬億日圓，降至5萬億日圓，並預料在未來2年將進一步降至3萬億日圓。