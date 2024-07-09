證監會指三宗唱高散貨案今日區域法院首次聆訊　押後至11月12日

區域法院今天（9日）就早前從裁判法院移交、針對18名被告（包括懷疑主腦）的三宗組織極為嚴密的大型社交媒體「唱高散貨」案件，進行首次聆訊。



是次刑事法律程序源自證監會與警方就涉嫌干犯多項刑事罪行（包括《證券及期貨條例》下的罪行）的「唱高散貨」集團而展開的聯合調查。

應控方的申請，三宗案件中的18名被告將會因應各人就涉及三家香港上市公司（即永續農業（8609）、富匯建築控股（1034）及嘉藝控股（1025））股份的「唱高散貨」計劃而被控的罪行，分開受審。

18名被告當中，有四人就三宗案件的其中兩案被起訴。

被告涉嫌曾組織並執行涉及永續農業、富匯及嘉藝股份的「唱高散貨」計劃，利用多個代名人帳戶操縱大量股份交易，並透過不同社交媒體平台誘使投資者買入股份。

證監會發出新聞稿，指出三宗唱高散貨案件將於押後至11月12日。(蘇煒然攝)

被告暫時無須答辯，三宗案件全部押後至2024年11月12日。

在今天的聆訊中，18名被告的其中一人申請取回旅行證件及離港。另一名被告尋求撤銷有關到警署報到的保釋條件。兩名被告的申請均被法院駁回。

法院最後批准各被告保釋，條件是他們：(i)不得離開香港；(ii)交出所有旅行證件；(iii)繳交先前命令的相同金額保釋金；(iv)定期到警署報到；及(v)於所申報的地址居住，以及住址如有任何更改，都需通知警方。