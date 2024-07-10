百度飆1成仍難獨持 港股4連跌失17500點 宏橋及神華皆均逾半成
美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，其言論觸發外界對9月當局減息機會升溫。納指於周二（9日）延續升勢，收市報18430點，升26點，標普指數收市報5576點，升4點，道指收市報39291點，跌52點。亞太區股市方面，日股於今日（10日）跌24點，韓股跌0.2%。
【16:32】港股失守牛熊分界線
港股仍未擺脫弱勢，連續4日低收兼失守牛熊分界線（17502點），成交額卻回升至逾千億元。
恒指收市報17471點，跌51點，國指跌24點，報6251點，科指平收，報3600點，成交額為1,023億元。
資源股表現疲弱，宏橋（1378）跌6.8%，神華（1088）跌5%，中石化（0386）跌3.6%，中海油（0883）跌3.5%，紫金（2899）跌3.3%，中石油（0857）跌2.9%。
醫藥股亦低收，藥明生物（2269）跌1.7%，藥明康德（2359）及中生製藥（1177）均跌1.8%。
汽車股方面，零跑（9863）跌2.2%﹑小鵬（9868）升2.1%，理想汽車（2015）跌2%﹑蔚來（9866）跌0.6%。
消費股方面，海底撈（6862）跌1.7%，潤啤（0291）升1.7%，安踏（2020）跌1%。農夫山泉（9633）升4.4%。
科技股方面，百度（9888）升10.1%，阿里（9988）升0.8%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）升0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）升1.1%，港交所（0388）升0.6%。
【15:14】 滬深股市低收
內地股市低收，上證收市報2939點，跌20點，深成收市報8697點，跌6點，滬深300指數收市報3428點，跌10點，創業板指數收市報1651點，跌1點。
恒指最新報17512點，跌10點。
【13:43】恒指午後轉跌25點
恒指走勢午後逆轉，最新報17497點，跌25點，並再次失守250天平均線(17502點）。國指最新報6262點，跌12點，科指升11點，報3612點。
百度（9888）逆市揚12.2%，最新報96.8元。
資源股向下，神華（1088）跌5.4%，宏橋（1378）跌5%，中石油（0857）跌2.9%。
【12:30】港股半日升47點
港股暫時擺脫弱勢，恒指中午收市報17570點，升47點，國指升16點，報6291點，科指升26點，報3627點，成交額約為578億元。
百度（9888）升10.7%，為半日表現最佳藍籌。其他科技股亦普遍上揚，京東（9618）升2.6%，美團（3690）升1.7%，阿里（9988）升1.4%，騰訊（0700）跌0.3%。
農夫山泉（9633）未來6個月獲控股股東斥20億元增持，半日升4.3%。其他消費股方面，潤啤（0291）升2.5%，海底撈（6862）跌1%。
金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，渣打（2888）跌0.4%，友邦（1299）升1.6%，港交所（0388）升0.6%。
內房股方面，龍湖（0960）跌0.7%，潤地（1109）跌3%，中海外（0688）跌1.7%，雅居樂（3383）跌3.9%。
能源股逆市回落，中海油（0883）跌2%，中石油（0857）跌2.1%，神華（1088）跌4.8%。
【10:02】恒指升幅擴大至165點
港股升幅擴大，恒指升165點，最新報17688點，國指最新報6341點，升65點，科指升62點，報3663點。
目前有7隻成份股升幅逾3%，百度（9888）升10%，農夫山泉（9633）升7%，中升（0881）升3.9%，美團（3690）升3.2%，京東（9618）升3%。
【09:25】港股高開90點
恒指最新報17613點，高開90點，國指高開36點，報6311點，科指最新報3639點，高開38點。
阿里（9988）高開1.7%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開1.3%，百度（9888）高開7.8%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）高開1.8%。
汽車股方面，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.6%。