瑞銀報告稱港人均財富453萬元　全球第3　百萬美元富豪比例近1成

港人平均財富58.2萬美元（453萬元），為全球排名第三。瑞銀發表2024財富報告，顯示本港成年人平均財富58.2萬元（美元‧下同)，全球排名第三，僅次於瑞士（71萬元）及盧森堡（60.8萬元）。新加坡則以人至財富39.77萬元，排名第八。



報告又指出，美國成年人人均財富為56.5萬元，排名第四。

報告亦指出，以成年人百萬美元富翁比例計，冠軍盧森堡超過16%，季軍瑞士略低於 15%，香港和澳洲接近10%，意味著每10人中就有1名是百萬美元富豪。紐西蘭、美國、荷蘭和丹麥接近 9%。新加坡緊隨其後，比例略高於6.5%。

料港百萬美元富豪數目將增至近74萬人

瑞銀預計，2023至2028年，在獲研究的56個經濟體之中，料有52個的百萬富翁人數會錄得增長。本港百萬美元富豪人數將增長17%，達到73.77萬人。台灣或因半導體產業發展而飆升50%，增幅最大，然而，內地期間內的百萬美元富翁人數僅增加8%，新加坡增13%。英國及荷蘭更會減少17%和4%。

香港在2010至2023年財富平均每年增長7%，而2000至2010年增速為6%，變化不大。新加坡近個時段增6%，較前個十年10%滑落。

內地自2010年以來平均年財富成長率已減少一半以上，在2010至2023年增長8%，而2000至2010年增速為19%。

財富不平均減少5.6%

財富不平等現象上，香港2008年至2023年減少了5.6%，但內地增加了7.4%，新加坡甚至增加了23%。