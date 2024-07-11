港股勁升360點終止4連跌　收復牛熊分界線　ATMX及車股成功臣

美國股市續上揚，三大指數於周三（10日）高收，道指升429點，報39721點，標普指數及納指再創新高，納指收市報18645點，升216點。亞太區股市方面，日股今日（11日）早段升逾300點，升穿42000點，韓股升22點。商品市場方面，紐約期油升0.7%，紐約期金接近無升跌。



【16:38】港股終止連續4日跌勢

港股今日一洗頹風，勁升逾300點，終止連續4日跌勢之餘，更成功收復牛熊分界線（17496點）。當中車股及本港地產股均上揚。

恒指收市報17832點，升360點，國指升120點，報6371點，科指升96點，報3696點，成交額為1,004億元。

車股表現強勁，比亞迪（1211）升1.9%，蔚來（9866）升5.4%，理想汽車（2015）升7.1%，小鵬（9868）升11.7%。

地產股亦獲投資者追捧，長實（1113）升1.9%，新世界（0017）升5.5%，新地（0016）升3.8%，嘉里（0683）升3.3%，信和（0083）升2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，港交所（0388）升2.8%，友邦（1299）升4.3%。

科技股方面，阿里（9988）升3.2%，騰訊（0700）升1.9%，美團（3690）升1%，小米（1810）升3.5%，京東（9618）升2.8%。

內房股上揚，龍湖（0960）升2.6%﹑潤地（1109）升2.7%﹑中海外（0688）升3.2%﹑雅居樂（3383）升5.2%。

【15:26】港股升幅擴大至逾300點

內地股市高收，上證收市報2970點，升31點，深成收市報8870，升173點，滬深300指數收市報3468點，升39點，創業板指數收市報1685點，升34點。

港股最新報17821點，升349點。

【13:43】港股升幅午後擴大

港股升幅在午後擴大，最新報17770點，升299點，國指升98點，報6349點，科指升84點，報3684點。

地產股上揚，新地（0016）升3.1%，新世界（0017）升4.4%，長實（1113）升1.5%。

【12:27】港股半日升逾200點

港股半日升逾200點，恒指中午收市報17740點，升268點，國指升90點，報6341點，科指升73點，報3673點，成交額為540億元。

汽車股上揚，比亞迪（1211）升1.5%，蔚來（9866）升5.1%，理想汽車（2015）升6.8%，中午收市報82.35元，小鵬（9868）升10.3%。

科技股方面，阿里（9988）升2.5%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1%，小米（1810）升2.6%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.1%，潤啤（0291）升4.6%，蒙牛（2319）升3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%﹑友邦（1299）升3.7%﹑港交所（0388）升1.8%。

【11:21】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，恒指最新報17721點，升249點，國指升84點，報6335點，科指升65點，報3665點。

理想汽車（2015）升5.7%，舜宇（2382）升3.9%。

【09:59】港股升幅擴至248點

港股升幅擴大，恒指最新報17720點，升248點，國指升85點，報6336點，科指升59點，報3659點。

理想汽車（2015）升3.9%，友邦（1299）升3.4%，國壽（2628）升3.1%。

【09:27】港股高開157點

恒指最新報17629點，高開157點，國指最新6303點，高開52點，科指高開37點，報3637點。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，友邦（1299）高開1.9%，港交所（0388）高開1.4%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.8%，小米（1810）高開0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開5.4%，蔚來（9866）高開2.3%，理想汽車（2015）高開4.4%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1.7%，中海外（0688）高開0.9%，潤地（1109）高開1.2%。