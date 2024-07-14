三中全會央地重新分餅仔　發展戰略產業要靠西方尖端科技｜伽羅華

港股周五升2.6%，重上萬八點關，成交增至1194億元，好消息是美國通脹回落，9月減息機會增加，但更重要的是，內地於周一（15日）召開三中全會，以往有經濟相關的重要會議，投資者都憧憬出台利好措施，令股市有短線投機活動。



今屆三中姍姍來遲了整整8個月，原本是去年底召開會議，大家早對中央出台刺激經濟舉措不寄予厚望，都以為會議輪空，6月突然宣布召開，從會前充斥的小道消息看，大致是調整中央與地方政府的收支劃分，讓早已陷入財困停擺的地方保留較多稅收，原先極為依重賣地收入的地方財有望獲得消費稅全數劃撥，同時中央將擴大消費稅的徵收範圍，冀能補充改善地方財政。

據中國財政部國庫司發佈的2023年財政收支統計，地方當年僅保留全國稅收的54%，但支出卻佔全國的86%，嚴重失衡。另外，全國消費稅收入當年總計1.6萬億人民幣，佔全國稅收的8.9%，而增值稅收入則為6.9萬億人民幣，佔全國稅收的38.3%。

中共三中全會將舉行，外界關注內地是否會進行財稅改革。(資料圖片)

消費稅劃撥地方 暫解燃眉之急

換言之，若三中全會通過此方案，地方稅收一年或可增加約2至5萬億人民幣，對每年20多萬億人民幣的支出有少許幫助。

不過，重新調整中央與地方的分稅比例，只是資源重新分配的問題，雖然解決了地方燃眉之急，但如何畫大個餅，討論國家長遠發展的規劃，這才是歷次三中召開的目的。

在1978年的三中，中國政府確立了改革開放，換來30年經濟高速發展，2013年的三會中央強調不走回頭路，進一步提升市場經濟地位，都是討論未來十年經濟改革日程。今屆三中予人印象，是重點是國家控制和國家安全下，如何改善內地營商環境及支援民營經濟，恢復外界投資中國的信心。

1978年的三中全會確立改革開放方向，迎來30年經濟高速增長。（Reuters）

難改善營商環境 外資撤資常態化

中央於6月宣布三中召開，市場一直消化會議信息，至今中港股市仍是上落市，便反映投資者對三中的財稅改革部分反應一般，中央向地方進行財政轉移支付，理應早早上馬，人們更關注的是開放改革部分，面對外資將投資撤離內地成為常態化，民企缺乏投資意欲，有沒有鼓勵跨國公司及民企投資的措施，營造對資本友善的營商環境。

2023年新增外商投資跌至1993年以來的最低水平，今年外商撤資趨勢持續。根據中國商務數據，內地上半年實際使用外資（FDI）為4,989.1億元（人民幣．下同），按年跌29%。在間諜法及國家安全法規雷厲風行的前提下，相信政府很難改變對外資及民企的不友善態度，還有讓人更擔憂的是，近日有蘇州日籍母子遭到襲擊，據悉已有逾700家日資因擔心仇日情緒正部署撤離當地，政府經常講的「開放改革」，似乎只是口號政策。

然而，最重要的也非這些，若然中央仍認為需要保留「市場」，便需要確立令人信服的遊戲規則，就是重視程序和建立有限度的法治，產業政策的連貫性亦非常重要，以往的朝令夕改是外資失去信心的原因之一，不要說歐美投資者，就是包括沙特、阿聯酋等中東油國都寧願將海外資產大部分放於歐美。簡言之，先確立遊戲規則，確保有效率執行，才能恢復外資、民企及中國居民對其保有私有財產的信心。

中國景點・中國旅遊・有傳今次三中會就以上戰略性產業領域出台詳細規劃。（Reuters）

確立遊戲規則 恢復投資信心為上策

此外，中央希望發展尖端技術，確保在高端晶片、人工智能（AI）、生物制造、自動駕駛等關鍵領域上實現技術突破，支援與國家利益相關的工業升級，有傳今次三中會就以上戰略性產業領域出台詳細規劃，向國家和私人機構提供支持，通過市場機制刺激新技術的商業應用，推動數字經濟的發展。

過去四十多年，中國科技發展快速，但這些都是建基於中方與西方合作的產物基礎，絕少產品是中國靠一己之力自主研發，初期是西方協助較多，後期中方借助西方科技再進一步發展，基於市場規模龐大及內卷特色，中方在某些產業的應用創新可能有時較西方同業走得前一些，但這不代表工業綜合技術有優於美日歐的底蘊，例如高端機床，中國便百分百依賴進口，高端AI晶片也只能購買Nvidia或其他美資公司。

可以想像，在西方制裁中國科技的前提下，要復刻過去四十多年的經濟繁花景象，談何容易，近日OpenAI為提高安全管控，宣布禁止中港用戶使用大模型應用（通過VPN的亦遭阻隔），對內地AI初創無疑是重大打擊，因為缺乏AI晶片，內地公司後多時以ChatGPT大模型為基礎，開發本身的應用研究，雖然其他AI公司如Anthropic尚推出相同措施，但在西方禁運技術下，內地發展戰略性產業的如意算盤難以打響。

美國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）於7月8日首次就其外交政策觀點發表公開演說提到，眾議院正籌備一套針對中國的法案，希望能在年底前通過。 U.S., November 29, 2023. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

特朗普若上台 首項法案將針對中國

美國會眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）於7月8日首次就其外交政策觀點發表公開演說提到，眾議院正籌備一套針對中國的法案，希望能在年底前通過，以授權下一屆政府在明年換屆的第一天便可以實行。

約翰遜是前總統特朗普的堅定支持者，現時民主黨就換走拜登與否出現分歧，無論結果如何，民主黨的總統選情不單不樂觀，而且影響該黨對國會的控制，顯然在特朗普上台後，對華政策沒有最強硬，只有更強硬，所以眾議院提案針對中國的法案是有很大機會通過且實施，約翰遜演說中將保衛台灣與晶片產業相提並論。

被問到台灣安全為何對美國非常重要，約翰遜回應，不說其他，半導體就是原因之一。他說：「想像一下，中國掌控了全球所有的半導體生產，並透過這部分海外貿易控制了貿易路線，這是一個難以想像的前景。」若然特朗普今年底重回美國政壇，幾乎肯定首項工作就是這項針對中國的法案。隨着中西方關係持續惡化，三中全會所勾劃出的十年發展規劃，實行起來將困難重重。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。