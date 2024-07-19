港股跌360點失守牛熊線　ATMXJ全線下跌　農夫山泉挫4.5%

美國股市於周四（18日）下挫，其中道指更大跌533點，收市報40665點，標普指數及納指分別跌43點或125點。反映市場恐慌的VIX指數，更勁升1成。亞太區股市今日（19日）早段承接美股跌勢，韓股跌1%。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格分別跌約0.8%。匯市方面，美元兌日圓偏軟。



【16:34】港股跌逾300點

港股今日大跌逾300點或2%，更失守250天平均線（17475點），其中資源股﹑內房股及科技股均低收，成交額則增至逾千億元。

恒指收市報17417點，跌360點，國指跌141點，報6165點，科指跌76點，報3536點，成交額為1,020億元。

昨日表現突出的農夫山泉（9633）今日跌4.5%，收市報33.75元，潤啤（0291）跌2.3%，統一企業（0220）則逆市升0.5%。

資源股亦低收，江西銅（0358）跌2.2%，中鋁（2600）跌2.5%，神華（1088）跌2.6%，洛鉬（3993）跌3.1%，宏橋（1378）跌5.9%。

內房股方面，龍湖（0960）跌6%，潤地（1109）跌5.8%，雅居樂（3383）跌5.6%，融創（1918）跌5.2%，中海外（0688）跌4.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%，美團（3690）跌1.6%，小米（1810）跌1.9%，騰訊（0700）跌1.4%，京東（9618）跌3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.1%，友邦（1299）跌0.7%，港交所（0388）跌1%。

【15:07】港股跌341點

內地股市高收，上證收市報2982點，升5點，深成收市報8903點，升23點，滬深300指數收市報3539點，升18點，創業板指數升7點，報1725點。

恒指收市報17436點，升341點。

【13:51】港股維持逾300點跌幅

港股跌幅在午後維持逾300點，恒指最新報17427點，跌351點，國指跌132點，報6174點，科指跌66點，報3547點。

中國宏橋（1378）跌5.9%，龍湖（0960）跌5.8%，潤地（1109）跌5.8%，中石油（0857）跌5.4%，農夫山泉（9633）跌5.1%。

【12:39】港股半日跌近400點

港股半日曾挫400點，一度失守17400點。恒指中午收市報17401點，跌376點，國指跌144點，報6162點，科指跌64點，報3548點，成交額為556億元。

中特估概念股紛紛受壓，中海油（0883）挫4.6%，中石油（0857）跌4.8%，中鋁（2600）跌2.5%，聯通（0762）跌2.8%，中移動（0941）跌1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）及蔚來（9866）均跌2.5%，小鵬（9868）跌0.3%，零跑（9863）跌3.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌5.1%，海底撈（6862）跌3.8%，潤啤（0291）跌2.1%，蒙牛（2319）跌4.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%，騰訊（0700）跌0.9%，美團（3690）跌0.9%，小米（1810）跌2.1%，京東（9618）跌3.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.2%，友邦（1299）跌1.5%，港交所（0388）。

【10:45】港股跌幅進一步擴至354點

港股跌幅進一步加大，最新報17424點，跌354點，國指跌134點，報6172點，科指跌58點，報3554點。

內房股下挫，龍湖（0960）跌5.3%，潤地（1109）跌4.3%，中海外（0688）跌3.8%，萬科（2202）跌3.9%。

農夫山泉（9633）跌4.1%。

【09:48】港股跌幅擴至逾280點

港股跌幅擴大，恒指最新報17496點，跌282點，國指跌99點，報6207點，科指跌3559點，跌53點。

紫金（2899）跌3.9%，中國宏橋（1378）跌3.4%，海底撈（6862）跌2.8%，京東（9618）跌2.5%，龍湖（0960）跌2.3%，中海油（0883）跌2.1%。

【09:25】港股低開174點

恒指最新報17603點，低開174點，國指最新報6242點，低開63點，科指最新報3571點，低開41點。

農夫山泉（9633）低開1%，康師傅（0322）平開，統一企業（0220）平開，蒙牛（2319）低開1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開1.6%，美團（3690）低開1.1%，小米（1810）低開1.4%，京東（9618）低開2.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%，友邦（1299）低開1.2%，港交所（0388）低開1%，平保（2318）低開0.9%。

內房股方面，中海外（0688）低開0.4%﹑潤地（1109）低開0.9%，龍湖（0960）低開2.3%。

內銀股方面，建行（0939）低開1.1%﹑工行（1398）低開0.5%﹑中行（3988）低開0.3%。