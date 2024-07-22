本港6月通脹升至1.5%　政府指短期內續處於溫和水平

政府統計處公布，6月份整體消費物價指數按年升1.5%，較5月份升1.2%為高，主要是由於政府提供的電費補貼較去年同月減少所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，與5月份升幅相同。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為煙酒，升22%、外出用膳及外賣升2.7%、雜項服務升2.5%、交通升1.7%、住屋升1.1%，另一方面，耐用物品則0.6%，衣履下跌0.6%。

今年上半年，綜合消費物價指數按年升1.6%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.8%、1.5%及1.5%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1%、0.8%、1%及1.2%。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微。（視覺中國）

政府：短期內續處於溫和水平

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率維持輕微。外出用膳及外賣價格錄得較快按年升幅，而基本食品價格增長輕微。能源相關項目的價格繼續顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，發言人稱，整體而言通脹在短期內應會繼續處於溫和水平。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，但地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。