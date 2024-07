英媒稱日本野村證券駐港銀行家王仲何　已獲准離開中國返港

外電消息稱,日本野村國際香港分公司的中國投資銀行部主席王仲何已回港,他去年9月被禁止出境中國,疑與中國企業「華興資本控股」董事長包凡受查有關。



去年9被被禁出境疑與華興包凡受查有關

《金融時報》透過3名知情人士證實,王仲何已經回港,並稱「他過得不錯(I think he is doing pretty good)」。而野村國際拒絕就事件置評,中國外交部暫未有回應。去年9月底該報引述消息指,王仲何被中國當局禁止離境。但王沒有被拘留,允許在中國境內自由活動。野村國際拒絕置評,中國外交部暫未有回應。

據王仲何的LinkedIn資料顯示,王仲何在金融界資歷豐富,以往曾任職中國工商銀行國際、中德證券、德意志銀行和美林銀行。外界猜測,王仲何的出境禁令與中國政府調查華興資本董事長包凡有關。王仲何在2011年至2016年間任職工商國際期間,華興資本前董事長兼總裁叢琳也曾在工銀任職。 叢琳在2017年應包凡邀請跳槽到華興證券,在此之前華興從工銀取得一筆逾2億美元的鉅額貸款。

《金融時報》報道指,王仲何任職工銀期間曾與叢林共事,認為是他被中國政府禁止離境的禍根。而叢琳前年被中國當局傳喚和「監管談話」,包凡則在去年初開始失蹤,今年2月「華興資本」發稿指包凡「辭去」董事長職務。