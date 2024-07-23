內媒指天風等內地券商裁減營業部　深圳及杭州等一線城市亦受影響

內地金融機構再傳出削減成本消息。據內地傳媒報道，天風證券﹑光大證券及西部證券等多間券商裁撤營業部，受影響的券商營業部地點亦包括深圳及杭州等一線城市。



據內媒《藍鯨財經》報道，單計上半年光大證券﹑國投證券﹑國投證券﹑國聯證券等多家券商裁撤部份營業部。其中天風證券近日發公告，指出決定撤銷深圳卓越城證券營業部﹑深圳福華路證券營業部，以及深圳國際商會中心證券營業部。光大證券早前亦表示，撤銷杭州學院﹑杭州新業路證券營業部。

報道引述多位券商人士指出，有關證券營業部裁撤後，大多數員工會被調到其他營業部，或是營業部所屬分公司，「如果當地沒有其他分支機構，或員工不太能接受轉崗等分流方案，會和公司協商結束合同，通常情況下，公司會給員工相應的賠償」。

或致客戶流失

雖然有關行動不會影響顧客交易和資金轉劃轉，但還是會造成部份顧客流失，因為對於客戶來說，與券商之間聯繫主要來自營業部的員工及就近辦理業務的便捷性。一旦營業部突然消失，亦意味有關聯繫斷裂。不過在科技升級帶動下，不少客戶已傾向使用線上平台進行交易和諮詢，減少了對實體營業部的依賴。