谷歌母公司Alphabet公布,截至今年6月底止第二季,淨利潤236億元(美元‧下同),按年升28.26%;每股經調整盈利錄得1.89元,預期為1.84元。宣布派發現金股息每股0.2美元。



季內公司收入847.4億元,按年升14%,預期為841.9億元。

Google:A man walks past a logo of Alphabet Inc's Google in front of an office building in Zurich, Switzerland July 1, 2020. (REUTERS)