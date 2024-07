瑞銀資產管理調查顯示,未來一年各國央行正計劃進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。調查發現,70%的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。以10年期限的長期看,受訪者平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5%。



調查亦發現美元在外滙儲備中仍有主導地位,受訪者的平均美元持有佔有率為55%。

54%的受訪者表示,其現在的投資組合比2023年前更為多元化。

市場對更保守的固定收益市場興趣濃厚。70%的受訪者認為,政府債券將在未來5年風險調整後表現最好,其次是已開發市場股票(42%)和黃金(33%)。

