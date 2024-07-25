四大國有銀行齊下調人民幣定存息　工行一年期由1.45厘減至1.35厘

人民銀行日前宣佈下調7天期逆回購操作利率10個基點，同時下調貸款市場報價利率10個基點，減息以刺激經濟增長。

最新四大國有銀行亦出手，今日﹙25日﹚下調人民幣存款利率。據內媒報道，工商銀行﹙1398﹚下調一年期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%；此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。

農業銀行﹙1288﹚一年、二年、三年和五年期人民幣定期存款利率則下降至1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，此前分別為1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。

換言之，一年期定存息下調10個基點，兩年、三年和五年期均下調20個基點，與工行相同。

另外，中國銀行(3988﹚下調了人民幣存款利率，其中活期下調0.05個百分點；整存整取1年期及以下下調0.1個百分點；2年期及以上下調0.2個百分點。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下調0.1個百分點。

建設銀行(0939)官網亦顯示，於7月25日下調了人民幣存款利率，其中定期整存整取三個月、半年期、一年期利率均下調10個基點，分別為1.05%、1.25%、1.35%；二年期、三年期、五年期利率分別下調20個基點，至1.45%、1.75%、1.80%。