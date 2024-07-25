港股跌幅擴至逾200點　美團及紫金挫逾4%　招行跌3.4%｜持續更新

投資者憂慮日圓拆倉，以及美國科技股業績失色，導致美股於周三（24日）全面下挫，其中反映科技股走勢的納指挫651點或3.6%，道指跌穿4萬點，報39853點，標普指數跌2.3%。亞太區股市，匯市及商品市場今日（25日）早上亦受到波及，其中日股又再次挫逾千點。



【10:37】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新報17072點，跌239點，國指跌102點，報6040點，科指跌55點，報3435點。

紫金（2899）跌4%，美團（3690）跌4%，金沙（1928）跌3.5%，招行（3968）跌3.4%。

【09:25】恒指低開50點

恒指低開50點，報17260點，國指跌26點，報6115點，科指跌29點，報3461點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）平開。

消費股方面，昨日下瀉的農夫山泉（9633）平開，潤啤（0291）平開。

內銀減存款息，農行（1288）低開0.3%，建行（0939）平開。

【08:42】日股早段瀉逾千點

截至上午8時37分，日本股市跌1,019點，報38107點。韓國股市跌47點或1.7%，報2710點。

匯市方面，日圓兌美元持續上揚，日圓兌1美元最新報153.35。其他貨幣匯價方面，英鎊兌美元跌0.1%，報1.2894，歐元兌美元跌0.04%，報1.0836。每百日圓兌港元最新報5.101。

商品市場方面，紐約期金每盎司最新報2,445.1美元，跌0.77%，紐約期油最新報77.42，跌0.22%。