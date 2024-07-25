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財經快訊
離岸人民幣飆近600點子 直逼7.2關
撰文：
黃捷
出版：
2024-07-25 16:27
更新：
2024-07-25 16:29
離岸人民幣兌美元盤中一度漲逾600點，最新報7.2090，漲573點。
官方開出的人民幣中間價今日﹙25日﹚報7.1321兌一美元，較上個交易日升37點子，見近一周高位。
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