離岸人民幣飆近600點子　直逼7.2關

撰文：黃捷
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離岸人民幣兌美元盤中一度漲逾600點，最新報7.2090，漲573點。

官方開出的人民幣中間價今日﹙25日﹚報7.1321兌一美元，較上個交易日升37點子，見近一周高位。

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