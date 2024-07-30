恒隆稱正「保本保命」　減息屬深思熟慮　陳文博金句親回股價急瀉

恒隆地產（0101）及恒隆集團（0010）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔基本純利分別為17.4億元及12.8億元，按年跌22%及17.9%。恒隆地產宣派中期息 0.21元，較去年同期大減33%。新任恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博今（30日）出席業績會時指出，集團過去六個月已處於「保本保命」階段，故決定保留更多現金並減派息。



而集團行政總裁盧韋柏同時指，對租務市場未來前景「睇唔通幾時會回復」，但集團強調，戰略總體方向不改變，將繼續專注於高端寫字樓 。



新任恒隆集團及恒隆地產董事長陳文博（中）出席業績會。（夏家朗攝）

稱減股息屬深思熟慮決定 親回股價下跌

恒隆地產中期股息大減三分之一，陳文博表示，恒隆地產過去的派息比率一直頗高，高於同業平均水平。但由於上半年恒隆地產在內地市場受壓，特別零售市場方面的壓力大於預期，故經深思熟慮，集團決定減派33%中期息，這亦是比較保守方案。

他更表示，集團過去六個月已處於「保本保命」階段，為恒隆地產未來可持續發展，故決定保留更多現金，減派息及推「以股代息」，以降低利息支出以及集團超過30%的債率。而對於恒隆地產午後曾瀉15%，創52周新低。陳文博則指，「邊個都唔想見到股價跌，如果有人話股價係同陳文博有關，係高估咗自己。」同時又謂，「股價都唔到我講，係市場選擇嘅行為，我亦唔會判斷同評價。」

行政總裁盧韋柏補充，今年首六個月業績下滑，決定減息面對逆境，並強調「今次減息，係為咗年尾唔再減息。」至於首席財務總監趙家駒表示，集團現時債務水平為32.9% ，故希望股息調整及以股代息後，未來集團債率不會超過35%，甚至可降至30%或以下。

盧韋柏表示，內地租務市場受壓。（夏家朗攝）

租務市場受壓 面臨供過於求

而盧韋柏表示，對辦公樓出租率比較滿意。於內地市場，辦公樓出租收入佔恒隆地產內地租務總收入的18%。雖面臨供過於求的情況，導致一定的收入下調壓力，但因旗下辦公樓皆位於內地城市最中心的地段，「喺一個逆境下，希望就算關舖，都關唔到我哋。」，故料下半年恒隆仍有優勢，冀維持較高的辦公樓出租率及穩定收入。至於香港方面，辦公樓出租情況理想，如在中環超過九成出租率，故辦公樓收入雖亦面臨壓力，但影響不大。

趙家駒表示，集團現時債務水平為32.9%。（夏家朗攝）

料零售銷售未來12個月面臨逆風

至於新盤市場方面，盧韋柏指，香港市場的貨尾數量不多，故集團不急於套現，將視乎市況決定下半年部署。冀下半年減息後樓市有喘定位置及增長動力，但未必有大幅調升。

而零售市道不理想，盧韋柏表示，集團於今年初以見消費信心放緩，但未料持續下滑至今日。他認為，主要因素在於國內消費信心不足，市民更寧願儲蓄。且受日圓貶值等因素影響，香港及國內更多客群流失至海外消費。盧韋柏雖冀今年第四季出現增長動力，但他仍料今年零售銷售將錄負增長，未來十二個月面臨逆風。