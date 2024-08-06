環球股災｜聯儲局官員稱對減息持開放態度　就業惡化屬言之尚早

聯儲局於上月議息會議宣布將聯邦基金利率維持在5.25厘至5.5厘，惟暗示有機會在9月議息會議減息，當地股市曾上揚。隨後公布多項經濟數據，包括7月新增非農業職業數據遠遜預期，觸發投資者對美國經濟前景憂慮。對於未來息口展望，有聯儲局官員對未來會議減息持開放態度。



今年在公開市場貨幣委員會（FOMC）有投票權的三藩市銀行行長戴利指出，對未來議息會議減息持開放態度，惟現在去判斷就業市場會否持續放緩或惡化言之尚早。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指出，當局從來不想對單一一個月數據過度反應。在聯儲局維持現行利率水平期間，當地通脹增速放緩以及就業市場降溫，惟並無透露聯儲局認為何時減息及減息幅度。

富瑞稱美勞動力出現重大轉變時刻已到

官員對未來息口走勢並透露太多，大行卻認為當地就業市場出現變化，聯儲局或會在議息會議前突然減息。富瑞表示勞動力市場發生重大轉變的時刻已到來，表明聯儲局可能在9月例行會議之前採取突然減息行動。

富瑞分析員周一在給客戶的報告中表示，貨幣市場目前預計，今年年底前聯儲局將實施116個基點的寬鬆政策，比非農就業數據發布前預期的86個基點大幅增加。現時看來，局方可能會進行自2020年3月以來、首次在例行會議以外的減息行動。