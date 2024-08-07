日央行副行長稱若市場不穩　當局不會加息　目前貨幣條件非常寬鬆

日圓拆倉觸發包括日股在內的環球股市周一（5日）大幅下挫，日本央行副行長內田真一指出，央行不會在市場不穩定時不會加息。



內田真一指出近期市場劇烈波動，對日本及美國經濟基本面並無大變化，認為市場對單一美國數據過份強烈反應，央行將以極大警惕監測市場動向，以及對經濟和價格的影響，適時採取適當措施引導政策。

他又指出日本目前短期利率是0.25厘，實際上仍非常低，貨幣條件非常寬鬆。若前景展望成為現實，經濟和物價走勢符合預期，適當調整貨幣寬鬆程度是合適。

內田真一指出當前須堅定維持寬鬆政策。若市場波動導致日本的經濟預測﹑風險看法及實現預期發生變化，利率路徑顯然會有調整。

日本自民黨前幹事長石破茂，支持即日央行逐步加息。（Reuters）

至於被視為下任首相熱門人選之一的執政黨自民黨前幹事長石破茂表示，支持日本央行逐步提高利率，並指出央行政策方向正確，逐步與全球正利率接軌。

他指出加息導致股市暴跌等負面影響，但加息亦有降低進口成本﹑令產業更具競爭力好處。日本經濟靠內需推動，出口佔當地生產總值五分一。即使出口主導企業受惠日圓疲弱，但弱滙價引致物價上升，對大多數人影響更大。

他又指出日圓走強與進口物價下跌時間差，成效需時顯現，認為日央行應向公眾解釋加息好處，惟他拒絕評論央行加息幅度，強調政治不應成為央行貨幣政策的影響因素。