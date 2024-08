《彭博》報道迪士尼旗下串流媒體服務將於今年10月17日加價,其中價格最低﹑含廣告版Disneys+月費加價25%至9.99美元。



公告稱無廣告版Disney+將加價14%至15.99美元。綁定Disney+及Hulu含廣告套價格升15%至10.99美元。至於ESPN+亦會加價。

在此次調整中,該公司將為Disney+增加節目選擇,包括連續播放的頻道。從9月4日開始,迪士尼+訂閱用戶將可以收看ABC News Live和學前節目。今年晚些時候,高級訂閱用戶可以收看紀錄片、動作片和流行文化頻道。

A screen shows the trading info for The Walt Disney Company company on the floor of the NYSE in New York. (reuters)