環球股災｜瑞銀指日央行加息非股市動盪主因　料下次加息為10月

日本央行在今年7月底將利率加至0.25厘，適逢美國經濟數據不及預期引發環球股市投資者沽貨，日股於周一（5日）暴瀉4,451點或逾12%。其後連續2日反彈，同時日本央行副行長內田真一指出，若市況不穩央行不會加息。那麼下一次央行加息會在何時？瑞銀預料日本央行或於10月再次加息，將政策利率升至0.5厘。若任何原因導致日央行的短觀調查大幅惡化，或會推遲至明年3月才加息。



瑞銀認為，市場動盪主要出於對美國經濟硬著陸的擔憂，該擔憂影響到全球市場，並被市場技術性因素放大。央行的意外加息是引發市場動盪的另一個因素，但並非主要原因。事實上，日圓大幅升值的關鍵原因是套息交易退出，套息交易需要兩個條件，包括較大的利差和低波動性。鑑於日本的利率非常低（接近零），利差只會在美方採取行動（聯邦基金利率高於5%）時才會發生變化，除非日本央行在一年左右的時間內將利率大幅提高到2%至3%，但估計有關可能性非常低。之前的低波動性來自追逐風險的環境，反映美國軟著陸情景。從該角度看，瑞銀認為美國市場和經濟走向是預測之後可能發生甚麼的最重要因素。

目前，央行轉向鷹派。瑞銀指根據當前的經濟和市場狀況，加息時間可能過早。據觀察，內需尤其是消費需求依然過於疲軟。在這波市場震盪後，日本央行（和政府）將採取的行動取決於美國經濟和政策走向，經濟、通脹和政策展望可能大不相同。若美國陷入衰退、聯儲局採取激進的寬鬆政策，日本經濟也可能面臨自身衰退的風險，因為實際出口和工業生產將受到美國需求下降和美元兌日圓大幅走低的重創，而出口與國內私人需求之間的相關性一直較高。美元兌日圓跌至120或更低不會令該行感到驚訝（2021年美元兌日圓為110）。此情景下，瑞銀認為日本央行可能暫停其政策正常化，意味著政策利率或保持在0.25厘，直到美國經濟走出衰退。

日本著名景點大阪城。September 30, 2021 in Osaka, Japan. （Getty）

料日本當局不會出手阻日圓升值

在美國經濟嚴重衰退疊加金融危機的情景下，瑞銀料日本央行可能被迫回歸非常規政策，如負利率政策，但這麼做的阻礙可能會更高，因為目前認為這對其自身系統的副作用較大。該行認為財政支持可能充當主要工具來應對更嚴峻的潛在全球經濟衰退。

瑞銀預計央行不會放寬政策，財務省亦不會干預外匯市場以阻止日圓升值，尤其是在美元兌日圓仍高於2023年平均水平（140）的情況下。