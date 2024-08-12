比亞迪首間香港代理聯大汽車 開拓香港電動車市場 綠色減碳新一代

為應對全球氣候危機，特區政府近年致力於減少碳排放，推動可持續發展。為鼓勵市民使用電動車，政府早於2018年推行「一換一」計劃，又在施政報告中公布在2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車、推出「EV屋苑充電易資助計劃」並增加停車場的電動車充電設施，以上措施有利於帶動本港電動車市場的發展。聯大汽車集團於2021年成為比亞迪電動車首間香港乘用車代理商，豐富了本地市場的電動車選擇，進一步推動電動車普及化。聯大汽車集團與比亞迪合作，為可持續交通發展注入新能源動力，共同邁向綠色未來。



代理國內電動車品牌 建立正面形象

聯大汽車集團於2021年年底取得比亞迪電動車的代理權，成為香港首間汽車代理商後，便展開一連串的宣傳活動，包括電視贊助、商場展覽及戶外廣告等，銳意將國內電動車品牌向大眾推廣，加深對比亞迪電動車的認識，積極開拓香港電動車市場。比亞迪亦以嶄新的技術逐步建立消費者的信心，加上其完整的產業鏈，能為售後車輛作出長時間保養，性價比高，開始受到年輕車主及家庭客群的青睞。

聯大汽車於2022年首推比亞廸ATTO 3及ATTO 3 SUV 電動車，電動車採用比亞迪自家研發的刀片電池，可善用汽車位置，安全性亦得以提升。提供5種車身顏色選擇，適合一家大細，推出後大受歡迎。其後，聯大汽車為迎合市場的需求，在2023年5月及9月分別推出比亞廸DOLPHIN海豚及比亞廸SEAL海豹(右軚版)，至今已錄得售出超過6,000部的記錄。

一站式銷售及售後服務 多區增設陳列室

為協助比亞迪在香港建立4S模式，即銷售、售後服務、零件及信息反饋，為客人提供完備的汽車終身服務解決方案，聯大汽車積極在香港各個地區設置陳列室及服務中心，短短兩年間，陳列室已遍布港九新界，包括灣仔、尖沙咀、九龍灣及元朗，而售後服務中心則設在天水圍及九龍灣，大大增加公眾的接觸渠道。

未來，聯大汽車會繼續發掘最優質與先進的汽車品牌及相關產品，打造最強的汽車代理聯網，並繼續推廣電動產業鏈，引進更高效的減碳方案，為下一代的健康美好生活出一分力，構建一個更可持續發展的社會。

陳列室及服務中心︰

九龍灣宏照道15號金聯大廈地鋪

查詢電話︰+852 9219 5831

尖沙咀漆咸道南111-113號美華閣地下A舖

查詢電話︰+852 9219 0683

灣仔告士打道200號新銀集團中心地舖

查詢電話︰+852 9219 0183

元朗宏業西街20號雄偉工業大廈地下D室

查詢電話︰+852 6790 5935

九龍灣3S服務中心

九龍灣大業街59 - 63號 三湘九龍灣貨運中心7樓

維修保養熱線：+852 9219 3831

天水圍4S服務中心

天水圍屏廈路833地段

查詢電話︰+852 2151 5266

維修保養熱線：+852 9489 9385

網址︰https://bydhongkong.com/

(資料及相片由客戶提供)