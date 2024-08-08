九倉中期基礎淨盈利增9%至19.8億元　派息20仙　港碼頭吞吐量跌7%

九倉（0004）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損26.37億元，去年賺6.96億元；基礎淨盈利增加9%至19.79億元，派中期息20仙。



上半年收入下跌14%至70.32億元，營業盈利跌2%至30.85億元。

公司指出上半年基礎淨盈利增加，主要因為發展物業作出減值撥備減少。投資物業盈利下跌5%至12.07億元。發展物業虧損在扣除應佔減值撥備後，收窄至4.62億元。公司又表示期內投資物業重估減值淨額44.81億元。

香港發展物業收入跌至3億元

公司指出期內來自香港發展物業收入跌2%至3.05億元，營業盈利則增加113%至1.79億元，又表示在香港的所有住宅物業發展項目均有序按計劃推進。

內地投資物業方面，收入跌4%至23.26億元，營業盈利按年跌6%至15.51億元。

公司又指出，旗下酒店業務收入按年跌2%至2.91億元，營業盈利按年減少73%至1,200萬元。

九倉旗下現代貨箱碼頭於上半年貨櫃吞吐量跌7%。(劉定安攝)

物流基建業務收入跌12%

物流基建業務方面，分部收入按年跌12%至10.73億元，營業盈利按年跌39%至1.23億元，因香港吞吐量下降及其在內地的業務組合欠佳所致。公司又指出現化貨箱碼頭在香港吞吐量按年跌7%至170萬個標準箱。深圳方面，其附屬公司大鏟灣碼頭吞吐量增加12%至100萬個標準箱，聯營公司蛇口集裝箱碼頭吞吐旺量增加10%至310萬個標準箱。

公司指出業務前景仍被經濟不穩及市場波動所籠罩。美國息口轉向、貿易緊張局勢和地緣政治風險對全球經濟越見影響。中國內地正面對房地產行業的高槓桿和高庫存，以及消費意欲減弱和儲蓄率上升等挑戰。 香港方面，港元走強和金融狀況偏緊亦阻礙經濟復甦。集團會繼續審慎理財，在經濟逆境中把握機遇，提升業務表現。