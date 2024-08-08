中移動上市廿年累派息近1.3萬億　股東回報高　楊杰：比存銀行強

中移動（0941）發佈中期業績，公司上半年股東應佔溢利錄得802.0億元人幣（下同），按年增加5.3%；中期息增加7%至每股2.6港元。總營收就按年升3%至5467.4億元，淨資產收益率（ROE）由11.5%升至11.8%。



中移動董事長楊杰表示，一如年初時承諾，未來3年派息比例將維持在75%以上，而去年的派息比例約有71%。其續指，公司自上市以來，20多年累計派息將近1.3萬億元，直言對股東的回報，無論在港股亦或A股均位居前列，甚至有銀行人士向他笑言：「比存銀行強」。他亦不諱言指，公司回歸A股後股價已經翻倍，市值為A股榜首。

中移動董事長楊杰表示，未來3年派息比例將維持在75%以上。（梁鵬威攝）

預計全年資本開支控制在1730億元內 研發費用增

公司上半年資本開支為640億元，自由現金流就有674億元．中移動續指，會依照早前承諾，將全年資本開支控制在1730億元以內，即令資本開支在收入佔比不足20%。不過楊杰補充稱，維持一定的投資強度是必要的，公司佈局不僅有通算，還有未來的超算、智算乃至量子計算等新基礎設施，而這些基礎設施佔公司投資總量的約27%。

而中移動上半年EBITDA按年減少0.6%至1822.7億元，公司財務總監李榮華解釋稱，該數值並不是代表盈利能力下降，中移動期內業績仍然是在高基數上有增長，盈利保持「很高的水準」。而EBITDA為營業利潤加折舊，主要是折舊有所下降，而期內研發費用是增幅較大，折舊沒有被覆蓋。

翻查財報，公司營運支出增加2.3%至4610.1億元，當中折舊及攤銷按年減少6.4%，公司解釋稱，主要是受5G無線及相關傳輸設備折舊年限的調整影響，不過李榮華繼而表示，公司成本管控情況良好，對未來的盈利非常有信心，預計下半年EBITDA可以恢復增長。

中移動上半年個人市場收入跌。（資料圖片）

個人市場收入跌 新舊動能正在轉換

中移動主要來源即通信收入，上半年通信服務收入增2.5%至4636億元。但是，佔通信服務收入比重最大達55%的個人市場收入，第一季度就跌1.6%至2551.8億元。

公司副總經理張冬就解釋稱，當前正處於新舊動能轉化階段，個人市場下滑，首要原因就是過去單純靠規模增長的動力不足。目前就自動電話而言，每百人就擁有120部，且流量增長也放緩，伴隨抖音等編碼技術改善，流量使用約下降15%，且家庭、人車家等多場景，同樣替代了單純的個人業務。

中移動料6G最早2028年投入使用。（梁鵬威攝）

料6G最早2028年投入使用 力谷行業大模型

而期內公司移動客戶總數突破10億，當中，5G網絡客戶為5.1億戶，按年大增30.8%，5G網絡滲透率就升11.5個百分點至51.4%。楊杰表示，其當下力谷的5G-A，就是向6G的邁進，他預計，6G大概應在2028年至2030年可以投入使用。

此外，中移動旗下的九天大模型也有突破，楊杰稱，已經沉澱了450項AI能力，賦能近1000項行業應用，重點就是面向TO B領域，已經與大型央企合作。其表示，中移動希望先形成基礎大模型，再研發若干行業大模型，上半年已經發佈了17個九天行業大模型，覆蓋政務、物聯水利、社會綜治等領域。

而近期奧運正為全城熱話，中移動旗下咪咕視頻因常邀請專業運動員、教練員解說而在內地受追捧。中移動指，咪咕視頻此前日活流量為1700萬，如今激增至2800萬，還有有200多位專家以及運動員陪同觀看解說。