花旗香港金融市場部新交易樓層開幕　短期再有數名高管調駐本港

花旗集團宣布，旗下金融市場部近日「搬office」，新樓層位於原址的中環花園道三號冠君大廈，辦公室和交易樓層（trading floor）上下兩層，總樓面面積達30,000平方呎，讓原本駐足於不同樓層的同事一起在更大的空間工作。

最近由日本改駐香港的花旗集團日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）、日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith及香港區金融市場主管林穎聰 （Charles Lam）主持開幕儀式，慶祝全新「trading floor」啟用。

其中，今年年初由倫敦派駐香港的Paul Smith表示，作為亞洲首要的國際金融中心，香港是一個現代化及充滿活力的城市，持續吸引來自全球各地的人才，他還透露短期內將再有數名高層管理人員調駐香港。

花旗集團日本、北亞及澳洲區域金融市場主管Paul Smith（左一）、日本、北亞及澳洲區域及銀行業務主管龍明睿（Marc Luet）（中間）及香港區金融市場主管林穎聰 （Charles Lam）（右二）為醒獅點睛。﹙花旗提供相片﹚

花旗表示，香港一直是花旗的關鍵策略市場之一，集團將繼續為本地業務的未來發展投放更多資源。林穎聰表示這次歷時十個多月的裝修工程，特意聘請ESG顧問設計和打造綠色工作空間。香港全新的trading floor是花旗全球所有trading floor中最先進和最環保。他相信「happy staff, happy clients」，希望優化後的工作環境為團隊及業務帶來正面的影響。

過去數年，花旗分階段大規模翻新其位於中環的辦公室。去年年底，集團的企業銀行及投資銀行團隊亦遷入樓面面積超過30,000平方呎的新辦公樓層。