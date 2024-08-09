內地續關注債市　路透﹕監管機構要求券商對債券交易自查

《路透》引述消息人士報道，內地監管機構近期要求部分券商對債券交易進行自查，主要包括債券交易各環節的規範性。此外與剛遭自律調查的江蘇農商行有交易的券商，也被要求進行相關倒查。



報道指出，市場人士透露，在銀行間市場交易商協會宣布，對4家江蘇省農商行啟動自律調查後，江蘇省聯社已通知下轄部分農商行暫停國債交易。

據稱，上個月就在進行自查，包括債券交易的各個環節。最近交易商協會的自律檢查，應該是已經從交易中心的二級交易數據中分析出具體問題，有的放矢。地方證監局的檢查相對寬泛，以自查自糾為主；交易商協會則主要集中在調查一些交易的詢價和交易背景等，應該是配合類似調查。

另一消息人士表示，監管肯定是火力全開，整肅市場不正之風。

多位券商人士亦提到，雖然尚未收到監管指導，也已在內部自發開展自查以及進行相關調整。

人行傳要求部份機構每日上報長期國債持倉

在中國債市連續走強之際，消息稱，人民銀行近日已要求部分機構，每日上報長期國債持倉變化以及餘額情況。

除人行對長債風險密切關注外，近期監管部門據報要求新批的債券型基金，要出具久期不超過兩年的承諾函，目前主要針對頭部基金公司。