聯儲局鷹派人物　理事鮑曼指美通脹仍具上升風險　未準備9月減息

聯儲局將於下月中旬舉行議息會議，市場人士預期屆時當局將減息，其中預測減息0.25厘比例較高。不過聯儲局理事﹑於聯邦公開市場委員會（FOMC）就貨幣政策擁有投票權的鮑曼卻認為，當地勞動力市場仍然緊張，通脹仍有上升風險，因此並未為下月減息作出準備。



一向被視為局內鷹派人物的鮑曼出席活動時稱，雖然5月以來美國通脹持續下降，屬於令人鼓舞的訊號，但通脹率仍高於聯儲局2%目標，她因此對減息抱持審慎態度，在看到通脹確實有回落至2%的證據之前，她不會支持減息。

鮑曼同意，聯儲局如果太遲減息，可能對經濟帶來不利打擊，強調通脹數據須於未來進一步改善，才合乎減息條件。

鮑曼又稱，美國較早時公布的7月失業率升至4.3%，可能是有誤導性，未必反映就業市場放緩，局方不會以單一數據作準。

美國銀行（Bank of America）行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，如果當局不在相對較短的時間內減息，美國消費者可能會感到沮喪。（路透社）

美銀CEO冀當局可於短期內減息

不過華爾街大行的高層則呼籲，當局應該於短期內減息。美國銀行（Bank of America）行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，如果當局不在相對較短的時間內減息，美國消費者可能會感到沮喪。

莫伊尼漢接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，聯儲局可能會明確暗示利率不會再升，但如果局方在短期內不減息，美國消費者的情緒可能受到打擊，一旦消費者進入負面情緒，短期內便難以逆轉。

對於共和黨總統候選人特朗普提出、總統應在聯儲局政策上有發言權，莫伊尼漢認為，目前任何人都可以對聯儲局主席鮑威爾提出意見，可是最終決策權由他作出並承擔責任。綜觀世界其他主要經濟發達國家的央行、央行行長均有獨立於政府架構外的決策權，而情況顯示，有自主權的央行表現較佳。