港股成交額僅700億元　全日反覆升21點　濠賭股紛紛低收

美國股市上周五（9日）高收，三大指數升幅介乎0.13%至0.51%。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）假期休市，韓國股市則於早段升逾1%。匯市方面，美元兌日圓再次上揚，正上試147水平。商品市場方面，紐約期金每盎司最新報2,467.2美元，跌0.25%。



【16:25】港股全日反覆升21點

港股相當淡靜，全日上下波幅僅1%，成交額更只略多於700億元。

恒指收市報17111點，升21點，國指升11點，報6029點，科指跌6點，報3429點，成交額為703億元。

科技股方面，將於周四（15日）公布季績的阿里（9988），收市報78.45元，升0.8%，騰訊（0700）收市報375元，升1.4%，美團（3690）跌2.1%，小米（1810）升0.4%，京東（9618）跌0.1%，嗶哩嗶哩（9626）瀉6.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）跌1.3%，港交所（0388）升1%，渣打（2888）升1.8%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升1.6%，潤啤（0291）跌2.5%，蒙牛（2319）跌2.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.8%，蔚來（9866）跌1.5%﹑小鵬（9868）跌4.2%﹑比亞迪（1211）跌0.3%。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌4.4%﹑金沙（1928）跌2.9%﹑永利（1128）跌2.4%，澳博（0880）跌2%。

【15:09】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2858點，跌3點，深成收市報8373點，跌20點，滬深300指數收市報3325點，跌5點，創業板指數收市報1592點，跌3點。

港股方面，恒指最新升18點，報17108點。

【13:22】地產股普遍回落

地產股紛紛回落，新世界（0017）跌2.6%，新地（0016）升2.8%，恒地（0012）跌2.4%，長實（1113）升0.2%，嘉里（0683）升0.7%。

恒指最新報17130點，升39點，國指升19點，報6036點，科指升不足1點。

【12:19】港股半日反覆升8點

港股半日反覆上揚，恒指中午收市報17098點，升8點，國指升5點，報6023點，科指跌10點，報3426點，成交額為398億元。

科技股今早走勢個別，將於周四（15日）公布季績的阿里（9988）升0.6%，至於周三（14日）放榜的騰訊（0700），半日升1.2%，美團（3690）跌2.3%，小米（1810）升0.6%，京東（9618）跌0.5%，嗶哩嗶哩（9626）瀉7.6%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升1.4%，潤啤（0291）跌1.9%，蒙牛（2319）跌2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）跌1.3%，港交所（0388）升1.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.2%，蔚來（9866）跌0.8%，小鵬（9868）跌4%，比亞迪（1211）升0.4%。

【10:45】港股轉升25點

港股再度轉勢，恒指最新報17115點，升25點，國指升10點，報6028點，科指跌6點，報3430點。

藥明生物（2269）升3.2%，農夫山泉（9633）升1.9%，港交所（0388）升1.6%。

嗶哩嗶哩（9626）跌6.5%。

【09:47】港股轉跌49點

港股轉跌，恒指最新報17040點，跌49點，國指跌15點，報6002點，科指跌31點，報3404點。

濠賭股今早表現疲弱，銀娛（0027）跌2.4%﹑金沙（1928）跌1%。

科技股方面，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）瀉7.2%。

【09:25】港股高開12點

恒指最新報17102點，高開12點，國指最新報6025點，高開7點，科指最新報3438點，高開1點。

滙豐（0005）最新報64元，高開不足0.1%，友邦（1299）低開0.2%，港交所（0388）平開，渣打（2888）高開0.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開2.5%﹑蔚來（9866）平開﹑理想汽車（2015）高開0.3%﹑比亞迪（1211）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）平開﹑美團（3690）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑小米（1810）低開0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開1%﹑潤啤（0291）平開﹑萬洲（0288）高開0.2%。