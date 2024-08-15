阿里巴巴上季經調整純利406.9億人幣　按年挫9%　收入則增4%

阿里巴巴（9988）公布6月底止首財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得406.9億元（人民幣，下同），按年挫9%。



公司總收入2432.4億元，按年增長4%，遜於市場預計的2498.5億元。歸屬於普通股股東的淨利潤為242.7億元。純利為242.7億元，按年跌27%，公司指，主要是由於經營利潤下降以及投資減值增加所致，部分被所持有的股權投資按市值計價的變動所抵銷。

期內，阿里巴巴完成了58億美元的股票回購。阿里全日收跌2.4%，報76.4港元，全日成交額近53億港元。

期內經營活動產生的現金流量淨額為336.36 億元，按年下降 26%。自由現金流173.72 億元，按年下降 56%。自由現金流按年下降，主要反映了對阿里雲基礎設施投入相關的支出增加以及計劃減少直營業務等因素而導致的其他營運資金變動。

阿里巴巴上季經調整純利406.9億人幣。（資料圖片）

淘天收入挫1% 但線上GMV同比高單位數增長

依照分部而言，淘天集團收入1133.73億元，按年跌1%；雲智能集團收入為265.49億元，按年增長6%；阿里國際數字商業集團（AIDC）收入增長 32%至292.93 億元；菜鳥收入按年增長16%至268.11億元；本地生活收入增12%至162.29 億元；大文娛集團收入55.81 億元，按年增長4%。

在淘天集團業務下，公司來自中國零售商業的收入為1074.21億元，按年下降 2%，是由於下述直營及其他收入下降 9%所致。直營及其他收入跌9%至於273.06億元，公司指，主要是由於計劃減少若干直營業務導致的消費電子和電器品類的銷售額下降所致，部分被食品雜貨的銷售額增加所抵銷。

不過季度內，公司實現線上GMV同比高單位數增長和訂單量同比雙位數增長，由購買人數和購買頻次的增長所帶動。88VIP 會員數量持續按年雙位數增長，超過 4,200 萬。

目前，使用阿里雲 AI 平台（百煉）的付費用戶數量環比增長超過200%。（資料圖片）

AI相關產品收入持續錄得三位數按年增長

在雲業務方面，公司財報指，整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）按年增長超過6%，由公共雲業務的雙位數增長和AI相關產品的採用量提升所帶動。AI相關產品收入持續錄得三位數同比增長。目前，使用阿里雲 AI 平台（百煉）的付費用戶數量環比增長超過200%。