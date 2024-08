新加坡政府旗下投資公司淡馬錫,於上季斥資33億美元增持11間科技公司,當中用於增持微軟﹑蘋果及Nvidia(英偉達)等7間科技公司涉及29億美元。



據《彭博》報道,根據對淡馬錫最近兩份13F申報文件分析,截至今年6月底的3個月中,對微軟﹑蘋果﹑Nvidia﹑Google母公司Alphabet﹑Facebook母公司Meta及亞馬遜等7間科技企業,投放逾29億美元資金增持。

美國為淡馬錫最大投資地,計劃在未來5年投放300億美元。

蘋果商標 apple logo apple 蘋果公司 A general view outside the new Apple store at the Tun Razak Exchange (TRX) on June 22, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia.