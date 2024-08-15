日財務大臣鈴木俊一指尊重央行獨立性　不會就央行7月底決策置評

日本財務大臣鈴本俊一將於下周出席國會聽證會。據《彭博》報道，屆時鈴木俊一將會回應任何涉及財政政策的問題，並強調尊重日本央行的獨立性，不會就央行於7月底的決策置評。



鈴木俊一又指出，不會出席下周於美國舉行Jackson Hole全球央行年會。

鈴木俊一亦表示對首相岸田文雄不尋求連任而感驚訝及難過，其本人則不打算參與自民黨總裁選舉。他又指出岸田文雄取得良好政績，包括僱員薪酬及政府稅收均錄得增長，以及日本股市大幅上揚，對岸田文雄的支持度長期處於低位感到遺憾。

東京晴空塔（Ryota Atarashi）

日本上季經濟按年增長3.1%

另一方面日本政府公布上季經濟增長數據，初值為按年升3.1%，扭轉今年首季下跌勢頭之餘，增幅更大超預期。首季經濟收縮幅度則由1.8%降至2.3%。若按季度比較，初值為增長0.8%，較市場人士預期的0.6%高，同時將首季收縮幅度由0.5%修訂為0.6%。

第二季經濟繼首季錄得收縮後再度擴張，主要由消費拉動。佔經濟產出一半以上的私人消費增長1%，為5年來首次錄得增長。資本支出增加0.9%，出口亦增長1.4%。然而，外部需求對經濟增長率構成0.1個百分點的拖累。

日本旅遊・日本旅行・日本自由行・日本經濟・日本旅遊業・日本消費・東京・築地：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

分析員指消費逐漸復甦

野村農林中央金庫研究所首席經濟研究員南武志指，消費正逐漸復甦，認為一定程度上是可持續的，亦相信業者也會增加國內資本投資。

值得留意是，日本6月實質工資是兩年多來首度上升，反映今年工資談判帶來穩定薪資增長。而日本首相岸田文雄的退稅計劃於6月實施，也可能支持消費。