朗廷中期可分派收入跌75%　續不分派任何收入

朗廷(1270)公布截至今年6月底止業績，中期可分派收入3400萬元，按年下跌75.15%。酒店組合收入7.73億元，則按年增長7.21%。

與去年相同，董事會決定不就截至今年6月底止6個月分派任何收入，並允許將其結轉。

朗廷指，今年上半年錄得可出租客房平均收入按年增長8.1%。香港朗廷酒店及香港康得思酒店的可出租客房平均收入，分別跌1.2%及增長13.6%，而香港逸東酒店的可出租客房平均收入則上升16.8%。

另外，集團稱，酒店組合於入住率及平均房價之間成功取得平衡，兩者分別增長 3.3 個百分點及4.2%。因此，可出租客房平均收入（「可出租客房平均收入」）於 2024 年上半年按年增長8.1%。餐飲（「餐飲」）業務於 2024 年上半年略有增長，餐飲收入按年上升 5.7%，主要來自宴會業務。

為加強酒店在現有業務環境中的盈利能力，公司稱會專注於盡可能削減開支，並致力於為該等酒店的住宿及餐飲業務尋找更有效的營運模式。

朗廷又稱，預期業務需求及訪港人數會增加，公司的高質營運、優質資產及優越的地理位置為該等酒店的營運奠定了基礎。預期利率將在今年後期開始逐步下調，該公司的融資成本將有所降低。儘管該公司認為在2024年餘下時間內，當前的營運環境將不會發生任何重大變化。