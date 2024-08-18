中國經濟面臨十字路口　會下猛藥提振內需？｜伽羅華

上周五（16日）國務院總理李強主持召開國務院第5次全體會議時稱，中國將研究提高農村和城市地區家庭收入的措施，並將根據不同人群的需求提供適當的支持，要更加有力擴大內需，以提振消費為重點，針對性採取措施暢通經濟循環促消費。



這番言論與他今年6月25日出席世界經濟論壇時，吹噓中國經濟良好完全是兩碼子事，李強當時提到，若中國經濟有問題，也是世界經濟面臨增長困境，以及受西方對華經濟政策所限，在回應論壇主席提問時，他說「中國經濟不能下猛藥，可能弊大於利」，最終這篇報道遭到下架。

何謂刺激力度不能過大？據諾貝爾經濟學獎得主格魯格曼早前指出，中國經濟問題根源是內需不足和投資機會匱乏，但基於國家主席習近平的意識形態偏好，政府不願以真金白銀來刺激消費，反而以舉國體制之力谷盡產能，企圖透過出口擺脫困境。然而，中國出口幾乎受到非洲以外的大多數國家重徵關稅，部分中國倚賴出口的企業需要將生產線轉移至東盟。

過去一年多，內地推出多項措施刺激消費。

政府刺激消費 沒出真金白銀

過去一年多，中國政府為推動經濟增長推出了許多刺激消費的措施，從取消各種購房限制到提供低利率房屋貸款，又改革農村宅基地誘使農民進城購房，希望盤活房市。在刺激居民消費方面從提供電動汽車優惠到推動家電「以舊換新」，甚至挨家逐戶調查家電使用年限，但這些強制消費的措施都有共通點，就是政府不出分毫，只是透支居民未來數年的消費額度，而這些措施迄今未出現預期的效果。

中國人民銀行貨幣政策委員黃益平最近在一次公開演說中呼籲改變「重投資、輕消費」的政策理念，敦促北京加強刺激消費力度，其中包括「讓農民工在城市落戶」和「直接給老百姓派錢」。

不知是否有回應上述訴求的關係，李強今次在刺激經濟的政策框架上似乎一改以往論調，著墨更多居民消費的催谷。

在眾多貼近民生的經濟指標中，房價是最重要的指標之一。近月香港房價跌至2016年水平，全港市民持有的物業市值由高位蒸發了2.2萬億元，商廈市場更是哀鴻遍野，中環中心最新成交價劈至每呎萬三元，不少資深投資者要輸大半身家，相信災情連原業主長實主席李澤鉅也始料不及，他說「我不敢賭香港市場太差，過去歷史話我們知，邊個賭香港長期差都錯。」任何正常人都知他話中有話。

內地7月新建住宅價格跌4.9%。

房價是最重要經濟指標之一

香港房市進入冰河期，內地房市亦難兄難弟。《路透》根據中國國家統計局數據計算得出，7月份新房價格按年下降4.9%，為2015年6月以來最大跌幅，跌幅超過6月份4.5%的跌幅，而且新房價格已經連續13個月錄得按年跌幅。

人行曾經進行調查，住房佔中國居民資產約60%，金融資產如股票約20%，A股年年都在3000點上演保衛戰，暫且不計它價值變化，只看房市價量齊跌，已經拖累居民持有房產價值的持續縮水。

人行報告如是說：「當居民收入和財富水準下降削弱居民消費能力、購買力，恐怕造成更廣泛的負面影響。居民購買力受到制約後，其在進行消費決策時趨於謹慎、保守，消費意願也降低；總需求下降將降低企業生產活動水準，導致勞工就業機會減少，構成惡性循環。」

日本大阪旅遊熱點道頓堀街頭。（Getty）

陸挺：中國經濟困境或較日本90年代更差

中國房市低迷對經濟的衝擊，不少經濟學家將之與日本90年代的資產泡決爆破相提並論。野村證券首席中國經濟學家陸挺上周三（14日）則認為，中國現在面臨的環境，比當時日本「也許是更加困難的」。

他說中國的房地產如果有泡沫，如今的跌市不僅出現在大城市，中小城市的市況更差，這與90年代的日本並不一樣，當時日本商業地產是經濟爆破的震央，中國在商住兩方面都出問題，但住宅問題更為嚴重。

對於如何解決中國房地產問題，國際貨幣基金組織曾經向中國政府建議，在未來4年內以相當於國內生產總值5.5%的巨額資金收購未售出和未完工住房，所有費用均由中央政府舉債支付，但這個藥方已遭到中方拒絕，認為如此大規模地提供政府支持是不合適的，因為這可能導致外界預期政府未來也會出手救助，從而引發道德風險的市場危機。

上月中舉行的三中全會以《進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》為題，雖然涉及300項舉措，但未能對支持經濟增長的「三大引擎」房地產、出口和投資有太大的提振效果，於是近日傳出黨內老同志建議回歸鄧小平的改革開放路線，同時要緩和中西方緊張的關係，例如在俄烏戰爭上偏向更中立的立場，這些轉變值得關注。

中俄關係： The Russian national flag flies in front of the Great Hall of the People before a welcoming ceremony for Russian Prime Minister Mikhail Mishustin in Beijing, China, May 24, 2023. （Reuters）

傳中俄貿易以物易物 支付轉入地下

中國軍援俄羅斯的舉措，一直受到歐美國家的警告，並且將針對中資銀行作出二級制裁拿來作外交談判籌碼，今年中內地大型國有銀行早已暫停處理俄羅斯的人民幣匯款，近月很多中小行加入拒絕處理中俄貿易貨款的行列。據悉，為避免遭到制裁，中俄貿易活動已轉入地下，而且參與的都是活躍中俄邊境的小型銀行。

上周初《路透》一篇引述消息的獨家報道，披露中俄可能會開始實施以物易物（barter trade），預計最早今年秋季達成涉及農業的交易，未來可以擴大至其他商品，其中構想是從俄羅斯出口金屬以換取中國的機器，希望為受制裁商品和民用商品的支付問題提供解決方案。

正因為中俄貿易受到制肘，近日俄羅斯從中國進口軍需物資遇上瓶頸，嚴重影響俄軍對烏克蘭的攻擊計劃，烏克蘭近日將戰線帶入俄羅斯境內的庫爾斯克州，大大打亂俄軍的軍事部署，看來缺乏中方支援，俄烏戰況有可能很快明朗化。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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