美國就業市場形勢惹人關注。紐約聯儲銀行經濟分析報告顯示,美國就業市場情況惡化,尋找工作的打工仔比例上升,僱員對工資的不滿程度則扳升。



根據該份每年兩度進行的調查,在3月調查中擁有工作職位的受訪者,當中88%仍保持工作職位,比例是2014年以來最低。

另外本次調查顯示,預期即將失業的受訪者比例為4.4%,較一年前高0.5個百分點,也是有紀錄以來最高。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)