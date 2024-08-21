大摩轉軚　降港股明年6月底預測目標　最悲觀情景見12000點

摩根士丹利在今年5月調高港股明年預測後，最新報告將港股至明年6月底目標價調低，基本目標由19150點降低至17000點，調低幅度達11.2%。



大摩指出在最樂觀情景下，明年底目標價則由22500點降至20500點，幅度為8.89%；在最悲觀情景最新目標為12000點，之前目標為12200點。

另外國企指數明年6月底的基本情境目標由6800點，下調至6000點。在最樂觀情景下，最新目標價7200點，之前為8100點。最悲觀情景目標為4300點，之前為4600點。

滬深300指數明年6月底基本目標則由3900點，下調至3500點；在最樂觀情景下預測為4000點，之前為4400點；最悲觀由目標見2750點，下調至2600點。

大摩降MSCI中國指數至56點

大摩報告指，由於內地持續通縮風險給盈利帶來的壓力，正面對持續結構性擔憂，故在基準情形下將恒指明年中目標下調，而MSCI中國指數基本情況下最新預測為56點，之前為61。內地疲軟經營狀況對獲利產生外溢效應。

另外，大摩維持日本股票「增持」，因名義通貨再膨脹和企業改革仍持續，惟該行於6月時已將日本東證指數明年目標下調至3000點。