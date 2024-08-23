網易瀉一成　百度及美團齊低收　港股全日跌28點成交不足800億元

美國債息上揚及新失領失業援助數據超出預期，促使美國三大指數於周四（22日）低收，其中反映科技股走勢的納指跌幅較明顯，收市報17619點，跌299點或1.67%。道指及標普500指數分別跌0.43%及0.89%。亞太區股市方面，今日（23日）早段變化不大。商品市場方面，紐約期金於亞洲交易時段升0.34%，紐約期油升0.12%。匯市方面，隨著市場人士預期聯儲局從9月開始減息，美元兌多種主要貨幣下跌，其中兌日圓再次跌穿146。



【16:24】港股全日跌28點

港股低收，報17612點，跌28點，國指跌5點，報6219點，科指跌39點，報3468點，成交額787.7億元。

科技股普遍弱勢，網易（9999）跌10.3%，收市報128.3元，百度（9888）跌4.9%，美團（3690）跌1.4%，騰訊（0700）跌0.6%，京東（9618）跌0.1%。阿里（9988）逆市高收，收市報82.65元，升1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.2%，小鵬（9868）跌1.6%，蔚來（9866）跌0.9%，比亞迪（1211）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，友邦（1299）升不足0.1%，港交所（0388）跌不足0.1%。

【15:22】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2854點，升5點，深成收市報8181點，升19點，滬深300指數收市報3327點，升14點，創業板指數收市報1546點，升不足1點。

港股最新跌14點，報17626點。

【12:26】港股半日跌71點

港股半日跌71點，恒指中午收市報17569點，國指跌25點，報6199點，科指跌53點，報3455點，報417億元。

已於周四公布業績的網易（9999）瀉12.9%，為今早表現最差藍籌股。同日公布業績的百度（9888）則跌5.4%。其他科技股方面，阿里（9988）逆市升0.4%，騰訊（0700）跌不足0.1。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.5%，蔚來（9866）跌0.8%。

金融股方面，友邦（1299）跌0.3%，滙豐（0005）跌0.1%。

【10:25】港股跌99點

港股維持約百點跌幅，恒指最新報17541點，跌99點，國指跌40點，報6183點，科指跌66點，報3442點。

網易（9999）瀉13.5%，報123.7元，東方海外（0316）跌7.8%，百度（9888）跌6%，報81.25元。

【09:25】港股低開119點

恒指最新報17521點，低開119點，國指最新報6169點，低開54點，科指最新報3451點，低開57點。

網易（9999）低開10.6%，報127.8元，百度（9888）低開5%，報元，阿里（9988）平開，騰訊（0700）低開﹑美團（1810）低開0.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.4%﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）低開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%﹑友邦（1299）高開0.6%﹑港交所（0388）低開0.5%，平保（2318）低開0.9%。

地產股方面，恒地（0012）平開﹑新地（0016）平開﹑長實（1113）低開0.8%。