美聯儲減息日　或是美股深度調整時?｜伽羅華

當美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole說「調整政策的時機已到」，投資者望穿秋水已大半年的減息似乎很快到來，雖然鮑老沒明確表態何時減息，但市場普遍認為9月減息已無懸念，10年期美債孳息跌穿3.8厘，美股彈升逾1%。

觀察過去數月公布的通脹及就業數據，最受美聯儲青睞的6月核心PCE降至3年來低位，管控通脹工作已見成效，反而就業數據成為關注焦點，8月2日的大非農就業報告因為較市場預期差，市場擔憂美國經濟硬著陸，結果爆發黑色星期一的環球股災。

在9月17-18日的FOMC議息會前，當局還會公布兩份通脹及一份就業報告，包括本周五（30日）公布的7月PCE，9月中的8月CPI，以及9月初的8月非農就業報告。上月非農報告曾經在市場引起軒然大波，近日勞工統計局將過去一年非農數據全面下修81.8萬人，雖然調整已在經濟學家分析範圍內，但亦意味美國就業增長可能遠遠不如之前報告所描繪那麼強勁，加強美聯儲減息的決心。

美國就業增長可能遠遠不如之前報告所描繪那麼強勁。﹙資料圖片﹚

非農報告為9月減息一錘定音

鮑威爾稱，勞動市場降溫「明確無誤」，承認就業的下行風險已經增加，該局不希望勞動市場進一步降溫，但現時的利率水平給與美聯儲「充裕的空間來因應可能面對的風險」，包括就業市場進一步走軟在內。言下之意，就是8月非農就業報告在決定何時減息方面更具一錘定音的作用。

根據FedWatch工具顯示，市場認為9月減息已是板上釘釘，減息0.25厘的機率為63.5%，減息0.5厘的為36.5%，今年內仍有3次議息會，分別是9月、11月及12月，合計減息0.75厘的機率為23.8%，減幅1厘或以上的高達76.2%，市場期望減息就如久旱逢甘露。

在AI概念股領漲下，科技股成為美股的火車頭，在炒減息的憧憬下，美股很快從月初小股災的洗禮恢復過來，再上試今年的歷史高位，標指買盤也不再集中納指七雄，而是擴大至其他中小型股。表面上，美國經濟表現極具彈性，但持續的債台高築卻成為銀行體系的計時炸彈。

美國國會・美國政壇・美國債務上限・美國會山莊：圖為2023年5月27日，美國眾議院議長麥卡錫與總統拜登達成臨時協議以提高美國的債務上限並避免災難性違約後，鏡頭下的美國國會大樓。（Reuters）

一年利息支出高於國防預算

隨着拜登總統任期到了尾聲，美國國債已經突破35萬億美元，按10年期債息3.8厘計，一年利息支出超過1.3萬億美元，較今個財政年度美國國防預算8,860億美元高出五成，對美國企業形成沉重負擔，首當其衝的是美國商業房地產信貸，有可能衝擊一些地區性銀行。

根據統計，美國商業和多戶房地產領域中，有近兩成的未償債務將在今年到期，規模高達9,290億美元，這些債務需要再融資或業主需要拋售物業減債。

商業地產大冧價是全球性現象，疫情導致經濟放緩，加上在家工作模式成風，辦公室變得可有可無，美國的商廈物業的使用率看來已無法回到疫情前水平，連帶商廈亦如是，美國商業地產的價格相較2022年初高峰下跌超過兩成，其中商廈是重災區，跌幅達35%，在商廈物業貸款中，大約25%會於今年到期。

經濟波動導致加減息梅花間竹

鮑威爾預告減息很快到來，某程度確能紓緩部分企業的困局，但也無必要對減息期望過高，觀察過去數十年美聯儲的貨幣政策，思路很簡單，當經濟過熱、通脹惡化時，美聯儲會加息，當經濟表現疲弱，就業數據差時，美聯儲會減息，而今次美聯儲面對美國經濟的情況，與1995至96年間有很多相似地方。

1990年代被認為是美國經濟繁榮時期，94年1月美國與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定正式生效，世界貿易組織於95年成立，成為全球化高决發展的重要平台，大量工作機會被創造，技術躍進也大幅提升生產力，在短短6年美國向新興市場注入資金急升6倍，導致通脹惡化，當時主席格林斯潘為壓抑通脹，採取強硬手段，由94年2月的3.25厘逐步加至95年2月的6厘，然後維持利率於高位近半年。

95年美國在財富創造及和生產力的大幅增長，與今天AI大幅提升生產力和科技股暴漲有類似對應，同樣，美聯儲因95年中一份就業報告引發經濟放緩的擔憂，由於美國失業率長期維持5.6%水平，零售銷售表現亦低於預期，經濟基本面出現疲軟，於是格林斯潘認為需要刺激經濟，在95年7月至96年1月進行3次減息，但當通脹受控，經濟脫離下行周期，美聯儲於97年展開另一次加息期，期間美國利率都在4.5厘以上水平。

2024年8月21日，美國北卡羅來納州Asheboro的北卡羅來納航空博物館和名人堂，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普出席競選集會發表講話。（Reuters）

賓夕法尼亞或是決勝州份

現在距離11月5日舉行的美國大選不足80日，前總統特朗普與現任副總統賀錦麗的選情叮噹馬頭，在大多數的民意調查，兩人支持率差距少於4個百分點，計及統計學上誤差，很難分辨誰人勝選的機會較高，基於特朗普曾任總統、以及對經濟外交的認識較深的關係，博彩公司的賠率顯示特朗普有較大勝算，但民意支持並非勝選的決定性因素，關鍵在於選舉人票，誰人拿下搖擺州的選舉人票，誰人有望入主白宮，其中賓夕法尼亞州更是重中之重。

無論是特朗普還是賀錦麗勝選，中美關係依然處於緊張狀態，對中國產品重徵關稅的大政方針難以改變，在全球貿易保護主義興起下，美國通脹不容易回軟至2%的官方目標，令美聯儲的減息政策難以持續，極可能重演95年後加息、減息和加息的模式，今次久旱逢甘露，股債市場肯定火熱一段時間，但也可能是美股需要來一次深度調整，趁好消息出貨向是市場金科玉律，投資者要有減磅持多些現金的心理準備。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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