美聯儲減息日 或是美股深度調整時?｜伽羅華
當美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole說「調整政策的時機已到」，投資者望穿秋水已大半年的減息似乎很快到來，雖然鮑老沒明確表態何時減息，但市場普遍認為9月減息已無懸念，10年期美債孳息跌穿3.8厘，美股彈升逾1%。
觀察過去數月公布的通脹及就業數據，最受美聯儲青睞的6月核心PCE降至3年來低位，管控通脹工作已見成效，反而就業數據成為關注焦點，8月2日的大非農就業報告因為較市場預期差，市場擔憂美國經濟硬著陸，結果爆發黑色星期一的環球股災。
在9月17-18日的FOMC議息會前，當局還會公布兩份通脹及一份就業報告，包括本周五（30日）公布的7月PCE，9月中的8月CPI，以及9月初的8月非農就業報告。上月非農報告曾經在市場引起軒然大波，近日勞工統計局將過去一年非農數據全面下修81.8萬人，雖然調整已在經濟學家分析範圍內，但亦意味美國就業增長可能遠遠不如之前報告所描繪那麼強勁，加強美聯儲減息的決心。
非農報告為9月減息一錘定音
鮑威爾稱，勞動市場降溫「明確無誤」，承認就業的下行風險已經增加，該局不希望勞動市場進一步降溫，但現時的利率水平給與美聯儲「充裕的空間來因應可能面對的風險」，包括就業市場進一步走軟在內。言下之意，就是8月非農就業報告在決定何時減息方面更具一錘定音的作用。
根據FedWatch工具顯示，市場認為9月減息已是板上釘釘，減息0.25厘的機率為63.5%，減息0.5厘的為36.5%，今年內仍有3次議息會，分別是9月、11月及12月，合計減息0.75厘的機率為23.8%，減幅1厘或以上的高達76.2%，市場期望減息就如久旱逢甘露。
在AI概念股領漲下，科技股成為美股的火車頭，在炒減息的憧憬下，美股很快從月初小股災的洗禮恢復過來，再上試今年的歷史高位，標指買盤也不再集中納指七雄，而是擴大至其他中小型股。表面上，美國經濟表現極具彈性，但持續的債台高築卻成為銀行體系的計時炸彈。
一年利息支出高於國防預算
隨着拜登總統任期到了尾聲，美國國債已經突破35萬億美元，按10年期債息3.8厘計，一年利息支出超過1.3萬億美元，較今個財政年度美國國防預算8,860億美元高出五成，對美國企業形成沉重負擔，首當其衝的是美國商業房地產信貸，有可能衝擊一些地區性銀行。
根據統計，美國商業和多戶房地產領域中，有近兩成的未償債務將在今年到期，規模高達9,290億美元，這些債務需要再融資或業主需要拋售物業減債。
商業地產大冧價是全球性現象，疫情導致經濟放緩，加上在家工作模式成風，辦公室變得可有可無，美國的商廈物業的使用率看來已無法回到疫情前水平，連帶商廈亦如是，美國商業地產的價格相較2022年初高峰下跌超過兩成，其中商廈是重災區，跌幅達35%，在商廈物業貸款中，大約25%會於今年到期。
經濟波動導致加減息梅花間竹
鮑威爾預告減息很快到來，某程度確能紓緩部分企業的困局，但也無必要對減息期望過高，觀察過去數十年美聯儲的貨幣政策，思路很簡單，當經濟過熱、通脹惡化時，美聯儲會加息，當經濟表現疲弱，就業數據差時，美聯儲會減息，而今次美聯儲面對美國經濟的情況，與1995至96年間有很多相似地方。
1990年代被認為是美國經濟繁榮時期，94年1月美國與加拿大和墨西哥的北美自由貿易協定正式生效，世界貿易組織於95年成立，成為全球化高决發展的重要平台，大量工作機會被創造，技術躍進也大幅提升生產力，在短短6年美國向新興市場注入資金急升6倍，導致通脹惡化，當時主席格林斯潘為壓抑通脹，採取強硬手段，由94年2月的3.25厘逐步加至95年2月的6厘，然後維持利率於高位近半年。
95年美國在財富創造及和生產力的大幅增長，與今天AI大幅提升生產力和科技股暴漲有類似對應，同樣，美聯儲因95年中一份就業報告引發經濟放緩的擔憂，由於美國失業率長期維持5.6%水平，零售銷售表現亦低於預期，經濟基本面出現疲軟，於是格林斯潘認為需要刺激經濟，在95年7月至96年1月進行3次減息，但當通脹受控，經濟脫離下行周期，美聯儲於97年展開另一次加息期，期間美國利率都在4.5厘以上水平。
賓夕法尼亞或是決勝州份
現在距離11月5日舉行的美國大選不足80日，前總統特朗普與現任副總統賀錦麗的選情叮噹馬頭，在大多數的民意調查，兩人支持率差距少於4個百分點，計及統計學上誤差，很難分辨誰人勝選的機會較高，基於特朗普曾任總統、以及對經濟外交的認識較深的關係，博彩公司的賠率顯示特朗普有較大勝算，但民意支持並非勝選的決定性因素，關鍵在於選舉人票，誰人拿下搖擺州的選舉人票，誰人有望入主白宮，其中賓夕法尼亞州更是重中之重。
無論是特朗普還是賀錦麗勝選，中美關係依然處於緊張狀態，對中國產品重徵關稅的大政方針難以改變，在全球貿易保護主義興起下，美國通脹不容易回軟至2%的官方目標，令美聯儲的減息政策難以持續，極可能重演95年後加息、減息和加息的模式，今次久旱逢甘露，股債市場肯定火熱一段時間，但也可能是美股需要來一次深度調整，趁好消息出貨向是市場金科玉律，投資者要有減磅持多些現金的心理準備。
【財經專欄】大盤漫談．伽羅華
資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。
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