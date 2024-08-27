國統局﹕今年首7個月規模以上利潤4.1萬元人民幣　按年增3.6%

國家統計局公布，今年首7個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額4.1萬億元（人民幣‧下同），按年增長3.6%。



單計7月份，規模以上工業企業實現利潤按年增長4.1%，增速比6月份加快0.5個百分點，連續兩個月加快。

首7月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤1.39萬億元，按年增長1%；股份制企業實現利潤3.05萬億元，增長1.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤1.02萬億元，增長9.9%；私營企業實現利潤1.1萬億元，增長7.3%。

首7月，採礦業實現利潤7179.2億元，按年下降9.5%；製造業實現利潤2.9萬億元，增長5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤4767.1億元，增長20.1%。

營業收入增加近3%

期內，規模以上工業企業實現營業收入75.93萬億元，按年增長2.9%。7月底，規模以上工業企業資產總計172.76萬億元，按年增長5.3%；資產負債率為57.6%，按年下降0.1個百分點。

國統局表示，總體看規模以上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但同時也要看到，國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要更加有力擴大內需，針對性採取措施暢通經濟循環，落實落細各項改革部署，進一步推動工業領域新質生產力發展，不斷增強工業經濟持續回升向好態勢。