保誠上半年新業務利潤增8%至14.7億美元　第一次中期息6.84美分

保誠（2378）公布截至今年6月底止中期業績，新業務利潤為14.68億元（美元‧下同），若不計及利率及其他經濟因素影響，新業務利潤按年增加8%，第一次中期息6.84美分，增加9%。



公司又指出期內經調整經營溢利為15.44億元，按年增加9%。

保誠指出因應法規及宏觀經濟的變動，採取措施重新定位中國內地業務，於今年上半年度取得穩健表現。公司亦在印尼及馬來西亞早在業界同行之前採取果斷行動進行醫療重新定價。鑒於持續進行產品創新及擴展分銷能力，新加坡、印度及台灣等其他市場表現理想。

對實現2027年財務目標保持信心

過去一年，保誠在執行策略、解決已知挑戰，以及識別需要持續改進的領域方面不斷積聚動能。正在加強在支柱和推動要素方面的能力，並透過在業務關鍵領域委任高級領袖來加強這一點。公司指出專注於更有效地將新業務利潤轉化為現金、管理經營差異，並力求發揮規模效益。分銷方面，鑒於多個市場2023年比較期間的高基數效應，今年上半年度代理的新業務利潤有所下降，但現正加緊研究代理增長的潛在驅動力，重點關注招募高質素人才、培訓，以及將數碼代理平台PRUForce充分融入相關環節。銀行保險表現強勁，扣除利率影響及其他經濟影響，2024年上半年度新業務利潤增長28%，香港、馬來西亞、新加坡、台灣及泰國市場表現尤為出色。繼續展示資本配置原則，專注於優質的新業務、投資能力及資本管理計劃。

公司又指出，留意到6月的銷售勢頭回升，並延續至今年下半年。就2024年而言，預計新業務利潤的年增長率將與實現2022至2027年新業務利潤增長目標所需的年增長率一致。公司行業在亞洲和非洲的結構性增長驅動因素仍未受影響，市場普遍恢復經濟增長，對保障、長期儲蓄和退休方案的需求仍然殷切，對實現2027年財務及策略目標繼續保持信心。