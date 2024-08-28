會財局：可跟進投訴宗數破紀錄達190宗 羅兵咸事件仍在調查
撰文：黃文琪
出版：更新：
會計及財務匯報局今日（28日）發布《2024年度調查報告》，截至3月底的報告期內，收到創紀錄的190宗可跟進投訴，當中127宗已完成評估。對於投訴宗數增加，會財局解釋，是由於監察範疇近年擴大，以及監管機構轉介個案增加。
此外，會財局篩選130份上市實體的財務報表進行審閱，並展開77宗調查及14宗查訊。
會財局表示，過去一年就超過80%的監管機構轉介展開調查或查訊。當局從已完成調查中識別的三個失當行為範躊，分別為未能勤勉盡職行事及保持應有的專業謹慎態度；未能行使專業判斷及維持專業懷疑態度；以及未能遵守會財局施加的要求。
會財局認為，這些發現突顯審計專業缺乏基本的專業態度和合規意識，根本原因似乎是缺乏強調致力於質素及合規的文化，但該局強調審計界專業懷疑態度有所改善。
將對上市公司財務人員能力作調查
報告期內，會財局展開46宗涉及公眾利益實體核數師的調查及14宗涉及公眾利益實體的查訊。儘管經多次提醒後，減值評估和公允價值計量的範疇有輕微改善，但潛在會計不遵從事宜的個案明顯增加。
會財局主席黃天祐表示，財務報表是由上市公司編制，隨著財報複雜性越來越高，上市公司財務部的專業人士是否能滿足獨立核數師展開工作的需要，下一步將會對此作出市場調查。
中國恒大（3333）被內地監管機構指稱賬目造假，羅兵咸則曾擔任該內房股審計師。黃天佑指事件仍在調查中，不方便作出評論，但強調個別事件不影響審計界水平。