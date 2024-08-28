會財局：可跟進投訴宗數破紀錄達190宗　羅兵咸事件仍在調查

會計及財務匯報局今日（28日）發布《2024年度調查報告》，截至3月底的報告期內，收到創紀錄的190宗可跟進投訴，當中127宗已完成評估。對於投訴宗數增加，會財局解釋，是由於監察範疇近年擴大，以及監管機構轉介個案增加。



此外，會財局篩選130份上市實體的財務報表進行審閱，並展開77宗調查及14宗查訊。

會財局表示，過去一年就超過80%的監管機構轉介展開調查或查訊。當局從已完成調查中識別的三個失當行為範躊，分別為未能勤勉盡職行事及保持應有的專業謹慎態度；未能行使專業判斷及維持專業懷疑態度；以及未能遵守會財局施加的要求。

會財局認為，這些發現突顯審計專業缺乏基本的專業態度和合規意識，根本原因似乎是缺乏強調致力於質素及合規的文化，但該局強調審計界專業懷疑態度有所改善。

黃天祐（左）指出下一步會就上市公司財務部的專業人士能否滿足獨立核數師展開工作的需要，進行市場調查。（黃寶瑩攝）

將對上市公司財務人員能力作調查

報告期內，會財局展開46宗涉及公眾利益實體核數師的調查及14宗涉及公眾利益實體的查訊。儘管經多次提醒後，減值評估和公允價值計量的範疇有輕微改善，但潛在會計不遵從事宜的個案明顯增加。

會財局主席黃天祐表示，財務報表是由上市公司編制，隨著財報複雜性越來越高，上市公司財務部的專業人士是否能滿足獨立核數師展開工作的需要，下一步將會對此作出市場調查。

中國恒大（3333）被內地監管機構指稱賬目造假，羅兵咸則曾擔任該內房股審計師。黃天佑指事件仍在調查中，不方便作出評論，但強調個別事件不影響審計界水平。