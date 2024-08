將於周五(30日)慶祝94歲生日的股神巴菲特,提早收到生日禮物。股神旗下的投資旗艦巴郡市值於當日首次突破1萬億美元,並且是首家非科技公司能超越此門檻。



巴郡A股收報696,502美元,升0.8%。巴郡B股收報464.59美元,升0.9%。巴郡股價今年來累升逾兩成。

