Jobsdb調查｜3行業最難請人　籲加強本地勞工培訓及支援

Jobsdb by SEEK贊助香港人力資源管理學會發佈 《2024年未來勞動力研究》，調查合共訪問咗本港300間企業/機構 ，主要討論香港到2028年人力資源需求的變化 。



報告指出香港僱主預計未來4年人手需求仍然維持穩定增長，政府著手透過各項 人才入境計劃，為本地補充勞動力及所需技術人才。Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳建議政府可以加強與業界合作，由教育或推廣方面入手，根據行業性質向僱主介紹相關的人才入境計劃，並提高審批流程上的透明度。

AI預期會代替一些重覆性的工作，超過7成僱主預計，與行政及文書相關的職位需求未來將會明顯下降。李政勳建議，本地打工仔應持續擴展技能，以保競爭力。

前線崗位仍然面對請人難的困境，最難請人的3個行業分別為酒店及餐飲業、物業管理及房地產開發業及建築、工程和建造業。李政勳表示，長遠而言應加強對本地勞工的培訓、支援及保障。近期政府推出的「再就業津貼試行計劃」，幫助中高齡人士和失業人士重投社會工作，相信有助正面對前線人手不足的行業。同時，僱主可引入AI科技或自助服務機，運用科技來協助處理較重覆的工作。